Глава Днепропетровского облсовета не смог обновить информацию в приложении «Резерв +»

Об этом глава ДОР Николай Лукашук рассказал в соцсетях.
Доброе уторо! Попробовал обновить информацию через приложение «Резерв+», но это не работает. Пройти авторизацию не удалось. Попробовал войти много раз, но нет, не работает, — говорится в сообщении главы Днепропетровского облсовета.
Пользователи приложения с ОС Android и iOS также жалуются на некорректную работу приложения.
Приложение предоставляет возможность оперативного обновления данных и доступа к информации в реестре «Оберег».
В Минобороны ранее объяснили, как будет работать приложение.
Все военнообязанные в возрасте 18-60 лет в течение 60 дней — до 16 июля включительно должны обновить свои учетные данные: мобильный телефон, фактическое место жительства и e-mail (при наличии). При обновлении данных направление на ВЛК выдаваться не будет. Такое направление может быть выписано в случае необходимости впоследствии. Обновить данные можно любым из следующих удобных для вас способов. Онлайн — через приложение «Резерв +», — говорится в сообщении Минобороны.
Возможно, сложности связаны с большим количеством желающих обновить свои данные.
Онлайн приложение «Резерв +» доступно для загрузки на смартфонах через App Store и Google Play Market с 18 мая.
По статистике магазина Google Play, «Резерв+» уже скачали более 10 тыс пользователей.
Также многие военнообязанные за границей пока не могут воспользоваться приложением.
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