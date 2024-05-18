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Вдарив та відібрав гаджет: у Дніпрі зловмиснику повідомили про підозру

Сьогодні 11:31
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Поліцейські Дніпра повідомили про підозру чоловіку, який вчинив грабіж на вулиці міста.

Новости Днепра про Вдарив та відібрав гаджет: у Дніпрі зловмиснику повідомили про підозру

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

16 травня близько 18.30 на вулиці Квартальній в Шевченківському районі підозрюваний вдарив 40-річного чоловіка та відібрав у нього гаджет. Свідки події викликали на місце поліцію. Слідчі відділення поліції №7 Дніпровського районного управління поліції розшукали й затримали 37-річного раніше засудженого місцевого мешканця в порядку статті 208 ККУ, — йдеться у дописі правоохоронців.

Телефон вилучили у затриманого та віддали власнику.

Зловмисники повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) ККУ. 

Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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Новости Днепра про Вдарив та відібрав гаджет: у Дніпрі зловмиснику повідомили про підозруУкраїнська Новости Днепра про Вдарив та відібрав гаджет: у Дніпрі зловмиснику повідомили про підозруРусский

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