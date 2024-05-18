Вдарив та відібрав гаджет: у Дніпрі зловмиснику повідомили про підозру

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
16 травня близько 18.30 на вулиці Квартальній в Шевченківському районі підозрюваний вдарив 40-річного чоловіка та відібрав у нього гаджет. Свідки події викликали на місце поліцію. Слідчі відділення поліції №7 Дніпровського районного управління поліції розшукали й затримали 37-річного раніше засудженого місцевого мешканця в порядку статті 208 ККУ, — йдеться у дописі правоохоронців.
Телефон вилучили у затриманого та віддали власнику.
Зловмисники повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) ККУ.
Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
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