У Дніпрі деякі вулиці затопило після сильної зливи - Днепр Инфо
У Дніпрі деякі вулиці затопило після сильної зливи
просмотров
Сегодня 16:01

Сьогодні у Дніпрі вирувала непогода.

Деякі вулиці постраждали від зливи сильніше за інші.

На лівому березі міста креативний чоловік вирішив сходити за покупками босим, щоб не “втопити” взуття.

Новости Днепра про У Дніпрі деякі вулиці затопило після сильної зливи

В районі вулиці Байкальської водії автівок були вимушені майже пливти по проїзній частині.

Аномальна кількість опадів випала й на вулиці Калиновій. 

Сьогодні ми писали про те, що на Дніпропетровщині поліція затримала двох наркозбувачів.

В деяких районах міста, переважно на лівому березі, випав град.

Новости Днепра про У Дніпрі деякі вулиці затопило після сильної зливи

 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі деякі вулиці затопило після сильної зливиУкраїнська

Главные новости Днепра в Telegram
# # #

Комментарии

    Залишити відповідь

    Новости по теме

    Оборонці неба збили ворожий шахед над Дніпропетровщиною
    Новини Дніпра
    Сегодня 15:31
    Оборонці неба збили ворожий шахед над Дніпропетровщиною

    Сили ППО збили ворожий безпілотник.

    На Дніпропетровщині поліція затримала двох наркозбувачів
    Новини Дніпра
    Сегодня 13:50
    На Дніпропетровщині поліція затримала двох наркозбувачів

    Криворізькі поліцейські затримали двох наркозбувачів.

    Голова Дніпропетровської облради не зміг оновити інформацію у додатку “Резерв +”
    Новини Дніпра
    Сегодня 12:44
    Голова Дніпропетровської облради не зміг оновити інформацію у додатку “Резерв +”

    У голови Дніпропетровської облради виникли складнощі з авторизацією у додатку…

    Вдарив та відібрав гаджет: у Дніпрі зловмиснику повідомили про підозру
    Новини Дніпра
    Сегодня 11:31
    Вдарив та відібрав гаджет: у Дніпрі зловмиснику повідомили про підозру

    Поліцейські Дніпра повідомили про підозру чоловіку, який вчинив грабіж на…