Деякі вулиці постраждали від зливи сильніше за інші.
На лівому березі міста креативний чоловік вирішив сходити за покупками босим, щоб не “втопити” взуття.
В районі вулиці Байкальської водії автівок були вимушені майже пливти по проїзній частині.
Аномальна кількість опадів випала й на вулиці Калиновій.
Сьогодні ми писали про те, що на Дніпропетровщині поліція затримала двох наркозбувачів.
В деяких районах міста, переважно на лівому березі, випав град.
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