У Дніпрі деякі вулиці затопило після сильної зливи

Сьогодні у Дніпрі вирувала непогода.

Деякі вулиці постраждали від зливи сильніше за інші.

На лівому березі міста креативний чоловік вирішив сходити за покупками босим, щоб не “втопити” взуття.

В районі вулиці Байкальської водії автівок були вимушені майже пливти по проїзній частині.

Аномальна кількість опадів випала й на вулиці Калиновій.

Сьогодні ми писали про те, що на Дніпропетровщині поліція затримала двох наркозбувачів.

В деяких районах міста, переважно на лівому березі, випав град.

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