Українці отримають сертифікат на 900 грн в Дії: що можна буде купити

Про це йдеться в “Законі про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення діяльності Українського інституту книги з підтримки розповсюджувачів видавничої продукції та надання державної допомоги на придбання книг”, який підписав президент Володимир Зеленський.
На цю програму з бюджету виділили 370 млн грн. Так, вже цього року українці, яким з 1 січня 2024 року виповнилось 18 років, отримають сертифікат в “Дії” на суму 908 грн на електронні, паперові, аудіальні, для осіб з порушенням зору книжки.
Хто може отримати сертифікат на 908 грн в Дії:
Заступниця голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія кравчук на своїй сторінці у Facebook розповіла, що виділенні гроші з рахунків отримувачів перейдуть на підтримку українських видавців. Так, українці отримають книжки українською мовою за власним вибором, а видавництва, за попередніми підрахунками, зможуть за ці гроші видати додатково 1,5 – 2 млн примірників.
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