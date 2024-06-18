Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Українці отримають сертифікат на 900 грн в Дії: що можна буде купити

Сьогодні 15:16
просмотров

Українці, яким виповнилося 18 років, зможуть отримати по 908 грн на купівлю книг.

Новости Днепра про Українці отримають сертифікат на 900 грн в Дії: що можна буде купити

Про це йдеться в “Законі про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення діяльності Українського інституту книги з підтримки розповсюджувачів видавничої продукції та надання державної допомоги на придбання книг”, який підписав президент Володимир Зеленський.

На цю програму з бюджету виділили 370 млн грн. Так, вже цього року українці, яким з 1 січня 2024 року виповнилось 18 років, отримають сертифікат в “Дії” на суму 908 грн на електронні, паперові, аудіальні, для осіб з порушенням зору книжки.

Хто може отримати сертифікат на 908 грн в Дії:

  • особи, які досягли 18 років (протягом наступного року);
  • один з батьків після народження дитини (після воєнного стану).

Заступниця голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія кравчук на своїй сторінці у Facebook розповіла, що виділенні гроші з рахунків отримувачів перейдуть на підтримку українських видавців. Так, українці отримають книжки українською мовою за власним вибором, а видавництва, за попередніми підрахунками, зможуть за ці гроші видати додатково 1,5 – 2 млн примірників.

Читайте також:

Новости Днепра про Українці отримають сертифікат на 900 грн в Дії: що можна буде купитиУкраїнська Новости Днепра про Українці отримають сертифікат на 900 грн в Дії: що можна буде купитиРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    За 20 хвилин від Дніпра розташоване лавандове поле: ціна оренди і як доїхати
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:18
    За 20 хвилин від Дніпра розташоване лавандове поле: ціна оренди і як доїхати

    Щоб зробити гарні фото в лаванді не потрібно їхати у…

    У лікарні Дніпра рятують 3-річного хлопчика, якого збив на велосипеді його старший брат
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:49
    У лікарні Дніпра рятують 3-річного хлопчика, якого збив на велосипеді його старший брат

    На Дніпропетровщині 3-річного хлопчика випадково збив його старший брат.

    Де в Дніпрі та поряд відпочити біля води: ТОП-10 незвичайних місць для купання
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:24
    Де в Дніпрі та поряд відпочити біля води: ТОП-10 незвичайних місць для купання

    У Дніпро знову повернулася спека. На вихідні за прогнозами синоптиком…

    На лівому березі Дніпра курсує безплатний автобус: куди можна доїхати
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:14
    На лівому березі Дніпра курсує безплатний автобус: куди можна доїхати

    Жителі Дніпра нагадали про існування безплатної маршрутки, яка курсує лівим…

    Наверх