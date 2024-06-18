Українці отримають сертифікат на 900 грн в Дії: що можна буде купити

Українці, яким виповнилося 18 років, зможуть отримати по 908 грн на купівлю книг.

Про це йдеться в “Законі про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення діяльності Українського інституту книги з підтримки розповсюджувачів видавничої продукції та надання державної допомоги на придбання книг”, який підписав президент Володимир Зеленський.

На цю програму з бюджету виділили 370 млн грн. Так, вже цього року українці, яким з 1 січня 2024 року виповнилось 18 років, отримають сертифікат в “Дії” на суму 908 грн на електронні, паперові, аудіальні, для осіб з порушенням зору книжки.

Хто може отримати сертифікат на 908 грн в Дії:

особи, які досягли 18 років (протягом наступного року);

один з батьків після народження дитини (після воєнного стану).

Заступниця голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія кравчук на своїй сторінці у Facebook розповіла, що виділенні гроші з рахунків отримувачів перейдуть на підтримку українських видавців. Так, українці отримають книжки українською мовою за власним вибором, а видавництва, за попередніми підрахунками, зможуть за ці гроші видати додатково 1,5 – 2 млн примірників.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: