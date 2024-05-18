Усик – Ф’юрі: сьогодні відбудеться бій за звання абсолютного чемпіона світу

Українській важковаговик Олександр Усик проведе бій проти Тайсона Ф’юрі, за звання абсолютного чемпіона світу.
Вечір боксу розпочнеться близько 23 години двобоєм Опетайа-Брієдіс.
Френк Санчес з Куби й німець Агіт Кабайел визначать володаря титулу WBC у суперважкій вазі.
Також заплановані декілька двобоїв в андеркаті між боксерами, які мало відомі широкому загалу.
Головний бій відбудеться приблизно о 00:30 за київським часом.
В Україні бій транслюватиме медіасервіс Megogo.
Букмекери вважають саме британця фаворитом на дострокове завершення бою, але в Усика дуже гарні шанси здобути перемогу за рішенням суддів.
Відзначимо, що Усик може повернути титул абсолютного чемпіона світу в Україну. Раніше усі пояси в надважкій вазі збирав Володимир Кличко.
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