Усик – Ф’юрі: сьогодні відбудеться бій за звання абсолютного чемпіона світу

Сьогодні пізно ввечері на Kingdom Arena в Ер-Ріяді відбудеться найочікуваніший бій року.

Українській важковаговик Олександр Усик проведе бій проти Тайсона Ф’юрі, за звання абсолютного чемпіона світу.

Вечір боксу розпочнеться близько 23 години двобоєм Опетайа-Брієдіс.

Френк Санчес з Куби й німець Агіт Кабайел визначать володаря титулу WBC у суперважкій вазі.

Також заплановані декілька двобоїв в андеркаті між боксерами, які мало відомі широкому загалу.

Головний бій відбудеться приблизно о 00:30 за київським часом.

В Україні бій транслюватиме медіасервіс Megogo.

Букмекери вважають саме британця фаворитом на дострокове завершення бою, але в Усика дуже гарні шанси здобути перемогу за рішенням суддів.

Відзначимо, що Усик може повернути титул абсолютного чемпіона світу в Україну. Раніше усі пояси в надважкій вазі збирав Володимир Кличко.

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