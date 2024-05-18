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  • Усик – Ф’юрі: сьогодні відбудеться бій за звання абсолютного чемпіона світу

Усик – Ф’юрі: сьогодні відбудеться бій за звання абсолютного чемпіона світу

Сьогодні 14:59
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Сьогодні пізно ввечері на Kingdom Arena в Ер-Ріяді відбудеться найочікуваніший бій року.

Новости Днепра про Усик – Ф'юрі: сьогодні відбудеться бій за звання абсолютного чемпіона світу

Українській важковаговик Олександр Усик проведе бій проти Тайсона Ф’юрі, за звання абсолютного чемпіона світу.

Вечір боксу розпочнеться близько 23 години двобоєм Опетайа-Брієдіс.

Френк Санчес з Куби й німець Агіт Кабайел визначать володаря титулу WBC у суперважкій вазі. 

Також заплановані декілька двобоїв в андеркаті між боксерами, які мало відомі широкому загалу.

Головний бій відбудеться приблизно о 00:30 за київським часом. 

В Україні бій транслюватиме медіасервіс Megogo.

Букмекери вважають саме британця фаворитом на дострокове завершення бою, але в Усика дуже гарні шанси здобути перемогу за рішенням суддів.

Відзначимо, що Усик може повернути титул абсолютного чемпіона світу в Україну. Раніше усі пояси в надважкій вазі збирав Володимир Кличко.

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Новости Днепра про Усик – Ф'юрі: сьогодні відбудеться бій за звання абсолютного чемпіона світуУкраїнська Новости Днепра про Усик – Ф'юрі: сьогодні відбудеться бій за звання абсолютного чемпіона світуРусский

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