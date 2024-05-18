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На Дніпропетровщині поліція затримала двох наркозбувачів

Сьогодні 13:50
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Криворізькі поліцейські затримали двох наркозбувачів.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині поліція затримала двох наркозбувачів

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Правоохоронці провели обшук у підозрюваних та вилучили велику кількість заборонених речовин.

За місцем мешкання підозрюваних правоохоронці вилучили понад 40 пакетів з метамфетаміном, 8 мобільних телефонів, банківські картки та гроші. Обшук відбувся 15 травня на підставі ухвали слідчого судді. Співробітники відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції затримали 20-ти та 25-ти річних дівчину і хлопця в порядку ст. 208 ККУ та повідомили їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, — йдеться у дописі правоохоронців.

Вилучені пакети з наркотичною речовиною відправили на експертизу. Правопорушників взяли під варту.

Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі чоловіка затримали за грабіж.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині поліція затримала двох наркозбувачівУкраїнська

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