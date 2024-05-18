В Днепре некоторые улицы затопило после сильного ливня

Сегодня в Днепре бушевала непогода.

Некоторые улицы пострадали от ливня сильнее других.

На левом берегу города креативный мужчина решил сходить за покупками босиком, чтобы не «утопить» обувь.

В районе улицы Байкальской водители автомобилей были вынуждены почти плыть по проезжей части.

Аномальное количество осадков выпало и на улице Калиновой.

В некоторых районах города преимущественно на левом берегу выпал гра

Сегодня мы писали о том, что в Днепропетровской области полиция задержала двух наркосбытчиков.

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