Некоторые улицы Днепра 18 июня почти на весь день останутся без света: адреса

Об этом говорится на официальном сайте частной энергетической компании ЦЭК.
В связи с проведением плановых работ сегодня, 18 июня, будет приостановлено электроснабжение с 08:00 до 18:00 по следующим адресам:
Также, вчера мы писали, что сегодня в Днепре графики отключения света будут продолжаться в течение всех суток, стоит зарядить гаджеты и павербанки.
Подробную информацию об отключении света в Днепре можно узнать в Telegram-канале ЦЭК или на сайте.
Абоненты ДТЭК могут проследить по графикам отключения на официальном сайте.
Читайте также:
Автор:
Тракторист местной агрофирмы случайно уничтожил курган.
Днепропетровская область заняла третье место среди регионов Украины, где чаще…
26-летний мужчина жестоко избил подростка.
В Укрэнерго сообщили неприятные новости.
Хорошего дня, друзья!
Тракторист местной агрофирмы случайно уничтожил курган.
Нелегал из Беларуси скрывался на Днепропетровщине.
Днепропетровская область заняла третье место среди регионов Украины, где чаще всего покупают электрокары
26-летний мужчина жестоко избил подростка.
В Укрэнерго сообщили неприятные новости.
На проигрыш украинской сборной в первом матче отреагировал мэр Днепра.
Первый матч был неудачен для сборной Украины на Евро-2024.
Люди снова пострадали из-за артобстрела в Никополе.
Электронная трудовая книжка – это цифровой вариант бумажного документа. Ее ввели в Украине не только для уменьшения бумажного документооборота в стране, но и для того, чтобы работник всегда имел доступ к данным про свою трудовую деятельность и наработанный страховой стаж.…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!