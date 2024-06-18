Некоторые улицы Днепра 18 июня почти на весь день останутся без света: адреса

Сегодня, 18 июня, в Днепре некоторым жителям отключат свет почти на весь день.

Об этом говорится на официальном сайте частной энергетической компании ЦЭК.

В связи с проведением плановых работ сегодня, 18 июня, будет приостановлено электроснабжение с 08:00 до 18:00 по следующим адресам:

ул. Академика Янгеля: 1;

ул. Независимости: 8, 10, 12-А, 13-Б, 14, 15-А, 16, 17, 19-А, 21, 29;

просп. Александра Поля: 100, 104, 106-А, 108, 110;

ул. Артиллерийская: 46;

ул. Кыргызская: 1;

просп. Богдана Хмельницкого: 93-99 (нечетные);

ул. Рабочая: 164-А, 166-А.

Также, вчера мы писали, что сегодня в Днепре графики отключения света будут продолжаться в течение всех суток, стоит зарядить гаджеты и павербанки.

Подробную информацию об отключении света в Днепре можно узнать в Telegram-канале ЦЭК или на сайте.

Абоненты ДТЭК могут проследить по графикам отключения на официальном сайте.

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