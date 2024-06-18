Мама-утка с утятами, которые заметили в Днепре, уже прошли полгорода

Утиную семью теперь заметили на проспекте Дмитрия Яворницкого.

Об этом сообщили свидетели в местных Telegram-каналах Днепра и снова зафиксировали пернатых на видеокамеру.

Правда, теперь на видео видно только двух утят.

По предварительной информации от очевидцев, один из них упал в канализационную яму, после чего неравнодушные вызвали службу для спасения малышей.

Напомним, сегодня мы писали, что в центре Днепра утиная семья вышла на утреннюю прогулку. В прошлом месяце также были замечены две семьи уток – на Кельнском бульваре и на проспекте Героев.

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