Мама-утка с утятами, которые заметили в Днепре, уже прошли полгорода

Об этом сообщили свидетели в местных Telegram-каналах Днепра и снова зафиксировали пернатых на видеокамеру.
Правда, теперь на видео видно только двух утят.
По предварительной информации от очевидцев, один из них упал в канализационную яму, после чего неравнодушные вызвали службу для спасения малышей.
Напомним, сегодня мы писали, что в центре Днепра утиная семья вышла на утреннюю прогулку. В прошлом месяце также были замечены две семьи уток – на Кельнском бульваре и на проспекте Героев.
Читайте також:
Автор:
Выяснилось, как будут применяться графики отключения света в Днепре сегодня,…
В Днепре на Сечевых Стрельцов этого заметил мать-утку с детьми.
Уроженцы Днепропетровской области завоевали 7 медалей и 3 почетных отличия…
Сегодня, 18 июня, в Днепре некоторым жителям отключат свет почти…
Выяснилось, как будут применяться графики отключения света в Днепре сегодня, 18 июня.
В Днепре на Сечевых Стрельцов этого заметил мать-утку с детьми.
Уроженцы Днепропетровской области завоевали 7 медалей и 3 почетных отличия на GENIUS Olympiad.
Министерство здравоохранения сообщило, будут ли штрафовать владельцев генераторов за повышение уровня шума.
Сегодня, 18 июня, в Днепре некоторым жителям отключат свет почти на весь день.
Хорошего дня, друзья!
Тракторист местной агрофирмы случайно уничтожил курган.
Нелегал из Беларуси скрывался на Днепропетровщине.
Днепропетровская область заняла третье место среди регионов Украины, где чаще всего покупают электрокары
26-летний мужчина жестоко избил подростка.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!