В центре Днепра утиная семья вышла на утреннюю прогулку (ВИДЕО)

В Днепре на Сечевых Стрельцов этого заметил мать-утку с детьми.

Очевидцы распространили видео в местных Telegram-каналах, на котором видно, как трое утят идут вслед за своей мамой по тротуару в центре города.

Мать-утка не спеша и осторожно идет в неизвестном направлении, ведя за собой малышей.

Напомним, в прошлом месяце в Днепре также была замечена семья уток на Кёльнском бульваре, а также еще одна – на проспекте Героев. Неравнодушные граждане провели «спасательную операцию» и доставили уток в местное озеро.

Каким образом эти птицы попадают в центр города до сих пор неизвестно, ведь ближайший водоем находится в парке Глобы — более чем в двух с половиной километрах от местонахождения пернатых.

Что произошло с утками дальше – неизвестно. Будьте внимательны на дорогах, чтобы не навредить пернатой семье.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: