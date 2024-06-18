В центре Днепра утиная семья вышла на утреннюю прогулку (ВИДЕО)

Очевидцы распространили видео в местных Telegram-каналах, на котором видно, как трое утят идут вслед за своей мамой по тротуару в центре города.
Мать-утка не спеша и осторожно идет в неизвестном направлении, ведя за собой малышей.
Напомним, в прошлом месяце в Днепре также была замечена семья уток на Кёльнском бульваре, а также еще одна – на проспекте Героев. Неравнодушные граждане провели «спасательную операцию» и доставили уток в местное озеро.
Каким образом эти птицы попадают в центр города до сих пор неизвестно, ведь ближайший водоем находится в парке Глобы — более чем в двух с половиной километрах от местонахождения пернатых.
Что произошло с утками дальше – неизвестно. Будьте внимательны на дорогах, чтобы не навредить пернатой семье.
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