Погода на 18 июня: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, до обеда в Днепре продержится пасмурная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Без осадков! Утром температура воздуха +19°. К обеду столбики термометра будут показываться до +28°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 18 июня:
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Захватите с собой зонт!
Захватите с собой зонт!
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