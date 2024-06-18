Погода на 18 июня: в Днепре будет облачно с прояснениями

Сегодня, 18 июня, в Днепре некоторым жителям отключат свет почти на весь день.

Электронная трудовая книжка – это цифровой вариант бумажного документа. Ее ввели в Украине не только для уменьшения бумажного документооборота в стране, но и для того, чтобы работник всегда имел доступ к данным про свою трудовую деятельность и наработанный страховой стаж.…