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Погода на 18 июня: в Днепре будет облачно с прояснениями

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 18 июня: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, до обеда в Днепре продержится пасмурная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Без осадков! Утром температура воздуха +19°. К обеду столбики термометра будут показываться до +28°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 18 июня: 

  • Уродит лен, когда много росы было утром.
  • Дождливый день — будет много грибов.
  • Если северо-восточный — к затяжным дождям.

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