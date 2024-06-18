Днепропетровщина — в тройке богатейших на полезные ископаемые областей Украины

Днепропетровщина – железное сердце Украины.

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что приблизительная стоимость имеющихся в Украине критически важных полезных ископаемых достигает 10-12 триллионов долларов. На Днепропетровщине они сосредоточены на 3,5 трлн долларов. Она является второй богатейшей областью на природные ресурсы. Первая – Донецкая.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Он добавил, что Днепропетровская область имеет значительные запасы железной руды, угля, марганца, урана, титана. И это без учета водных ресурсов и плодородных земель. Благодаря промышленному потенциалу и богатым природным ресурсам к Днепропетровщине повышенный интерес со стороны международного сообщества, в частности Германии и Чехии.

Кроме Днепропетровской области, наиболее богатыми полезными ископаемыми также следующие регионы:

частично оккупированная Запорожская область (свыше $600 млрд);

Харьковщина, где продолжаются тяжелые бои (около $700 млрд);

временно оккупированная Донетчина ($3,8 трлн);

временно оккупированная Луганская область ($3,2 трлн).

Николай Лукашук отметил, что стоимость полезных ископаемых может сильно варьироваться в зависимости от методологии оценки и текущих рыночных цен.

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