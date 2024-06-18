Юные гении из Днепропетровщины завоевали призовые места на международном конкурсе в США

Уроженцы Днепропетровской области завоевали 7 медалей и 3 почетных отличия на GENIUS Olympiad.

Об этом сообщили в Малой академии наук Украины.

Финал GENIUS Olympiad — крупнейшего в мире международного конкурса экологических проектов — в этом году проходил с 10 по 14 июня в США в Рочестерском технологическом институте, штат Нью-Йорк.

К соревнованиям присоединились 67 стран мира, среди них – украинская делегация в составе 51 ученика МАН.

В украинскую команду входили представители и представительницы Волынской, Черкасской, Киевской, Одесской, Сумской, Полтавской, Житомирской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Луганской, Хмельницкой и Днепропетровской областей.

Воспитанники школ нашей области завоевали 4 серебряных медали:

Мартьянов Илья , Криворожский естественнонаучный лицей Криворожского городского совета Днепропетровской области, Днепропетровская область, Мед медных полей, Искусство.

, Криворожский естественнонаучный лицей Криворожского городского совета Днепропетровской области, Днепропетровская область, Мед медных полей, Искусство. Свистула Анна , Коммунальное учебное заведение «Днепровский лицей информационных технологий при Днепровском национальном университете имени Олеся Гончара» Днепровского городского совета, Днепропетровская область, «Собака, видевшая страшную катастрофу — войну», «Креативное письмо».

, Коммунальное учебное заведение «Днепровский лицей информационных технологий при Днепровском национальном университете имени Олеся Гончара» Днепровского городского совета, Днепропетровская область, «Собака, видевшая страшную катастрофу — войну», «Креативное письмо». Кириленко Тимофей , коммунальное учебное заведение «Днепропетровский областной лицей-интернат физико-математического профиля», Днепропетровская область, «Программирование».

, коммунальное учебное заведение «Днепропетровский областной лицей-интернат физико-математического профиля», Днепропетровская область, «Программирование». Четвертак Олег, коммунальное учебное заведение «Днепропетровский областной лицей-интернат физико-математического профиля», Днепропетровская область, «Программирование».

3 бронзы:

Демченко Дария , Криворожский лицей №4 Криворожского городского совета, Днепропетровская область, «Красная опасность жизненно необходимой промышленности», «Искусство».

, Криворожский лицей №4 Криворожского городского совета, Днепропетровская область, «Красная опасность жизненно необходимой промышленности», «Искусство». Дикун Даниэла , Коммунальное учебное заведение «Научный медицинский лицей «Днепр» Днепропетровского областного совета», Днепропетровская область, «Антагонистический эффект бактерий рода Lactobacillus к эпизоотическим и лабораторным штаммам микроорганизмов», «Наука».

, Коммунальное учебное заведение «Научный медицинский лицей «Днепр» Днепропетровского областного совета», Днепропетровская область, «Антагонистический эффект бактерий рода Lactobacillus к эпизоотическим и лабораторным штаммам микроорганизмов», «Наука». Дронь Антонина, коммунальное учебное заведение «Днепропетровский областной лицей-интернат физико-математического профиля», Днепропетровская область, «Оценка современного состояния и отдельных экосистемных сервисов древесно-кустарниковых насаждений студгородков», «Наука».

И 3 почетных знака отличия:

Дещенко Мария , Криворожский лицей № 71 Криворожского городского совета, Днепропетровская область, «Искусство как путь к решению экологических проблем: стоит ли идея попытки?», «Креативное письмо».

, Криворожский лицей № 71 Криворожского городского совета, Днепропетровская область, «Искусство как путь к решению экологических проблем: стоит ли идея попытки?», «Креативное письмо». Зайцева София , Криворожский Центрально-Городской лицей Криворожского городского совета Днепропетровской области, Днепропетровская область, «От мусора до сокровищ», «Искусство».

, Криворожский Центрально-Городской лицей Криворожского городского совета Днепропетровской области, Днепропетровская область, «От мусора до сокровищ», «Искусство». Ломакина Алиса, коммунальное учреждение «Научный лицей имени Анатолия Лигуна» Каменского городского совета, Днепропетровская область, «The bottle adventure», «Короткометражный фильм».

Украинская делегация привезла 46 наград: 10 золотых медалей, 15 серебряных, 9 бронзовых, 11 почетных и 1 гранпри, сообщили в публикации.

Искренние поздравления!

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