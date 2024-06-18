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  • Юные гении из Днепропетровщины завоевали призовые места на международном конкурсе в США

Юные гении из Днепропетровщины завоевали призовые места на международном конкурсе в США

Сегодня 08:04
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Уроженцы Днепропетровской области завоевали 7 медалей и 3 почетных отличия на GENIUS Olympiad.

Новости Днепра про Юные гении из Днепропетровщины завоевали призовые места на международном конкурсе в США

Об этом сообщили в Малой академии наук Украины.

Финал GENIUS Olympiad — крупнейшего в мире международного конкурса экологических проектов — в этом году проходил с 10 по 14 июня в США в Рочестерском технологическом институте, штат Нью-Йорк.

К соревнованиям присоединились 67 стран мира, среди них – украинская делегация в составе 51 ученика МАН.

В украинскую команду входили представители и представительницы Волынской, Черкасской, Киевской, Одесской, Сумской, Полтавской, Житомирской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Луганской, Хмельницкой и Днепропетровской областей.

Воспитанники школ нашей области завоевали 4 серебряных медали:

  • Мартьянов Илья, Криворожский естественнонаучный лицей Криворожского городского совета Днепропетровской области, Днепропетровская область, Мед медных полей, Искусство.
  • Свистула Анна, Коммунальное учебное заведение «Днепровский лицей информационных технологий при Днепровском национальном университете имени Олеся Гончара» Днепровского городского совета, Днепропетровская область, «Собака, видевшая страшную катастрофу — войну», «Креативное письмо».
  • Кириленко Тимофей, коммунальное учебное заведение «Днепропетровский областной лицей-интернат физико-математического профиля», Днепропетровская область, «Программирование».
  • Четвертак Олег, коммунальное учебное заведение «Днепропетровский областной лицей-интернат физико-математического профиля», Днепропетровская область, «Программирование».

3 бронзы:

  • Демченко Дария, Криворожский лицей №4 Криворожского городского совета, Днепропетровская область, «Красная опасность жизненно необходимой промышленности», «Искусство».
  • Дикун Даниэла, Коммунальное учебное заведение «Научный медицинский лицей «Днепр» Днепропетровского областного совета», Днепропетровская область, «Антагонистический эффект бактерий рода Lactobacillus к эпизоотическим и лабораторным штаммам микроорганизмов», «Наука».
  • Дронь Антонина, коммунальное учебное заведение «Днепропетровский областной лицей-интернат физико-математического профиля», Днепропетровская область, «Оценка современного состояния и отдельных экосистемных сервисов древесно-кустарниковых насаждений студгородков», «Наука».

И 3 почетных знака отличия:

  • Дещенко Мария, Криворожский лицей № 71 Криворожского городского совета, Днепропетровская область, «Искусство как путь к решению экологических проблем: стоит ли идея попытки?», «Креативное письмо».
  • Зайцева София, Криворожский Центрально-Городской лицей Криворожского городского совета Днепропетровской области, Днепропетровская область, «От мусора до сокровищ», «Искусство».
  • Ломакина Алиса, коммунальное учреждение «Научный лицей имени Анатолия Лигуна» Каменского городского совета, Днепропетровская область, «The bottle adventure», «Короткометражный фильм».

Украинская делегация привезла 46 наград: 10 золотых медалей, 15 серебряных, 9 бронзовых, 11 почетных и 1 гранпри, сообщили в публикации.

Искренние поздравления!

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