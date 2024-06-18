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Стало известно, будут ли штрафовать владельцев генераторов за превышение уровня шума

Сегодня 07:08
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Министерство здравоохранения сообщило, будут ли штрафовать владельцев генераторов за повышение уровня шума.

Новости Днепра про Стало известно, будут ли штрафовать владельцев генераторов за превышение уровня шума

Об этом говорится в публикации Минздрава.

Там опровергли распространяемую сетью информацию о штрафном наказании за шум от приборов.

Министерство здравоохранения разъясняет, что данная информация не соответствует действительности, ведь при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций санитарные нормы по превышению уровня шума не применяются, — сообщили в публикации.

В Минздраве пояснили, что согласно статье 32 Закона Украины «О системе общественного здоровья» действительно не допускается превышение уровня шума во время выполнения какой-либо деятельности. Но при ликвидации последствий аварий, стихийного бедствия, других чрезвычайных ситуаций или если шумные приборы и другое оборудование обеспечивают жизнедеятельность жилых и нежилых общественных зданий штрафы не будут применяться.

Кроме того, в сообщении пояснили, что шум, вибрации и вредные выбросы генератора могут негативно повлиять на состояние здоровья. В частности, могут вызывать стресс, ухудшать сон, а также спровоцировать отравление угарным газом.

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Новости Днепра про Стало известно, будут ли штрафовать владельцев генераторов за превышение уровня шумаУкраїнська Новости Днепра про Стало известно, будут ли штрафовать владельцев генераторов за превышение уровня шумаРусский

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