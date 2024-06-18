На Днепропетровщине во время застолья мужчина набросился с ножом на товарища

В селе Александровка во время застолья возникла ссора.

Об этом сообщают в пресс-службе полиции Днепропетровской области со ссылкой на материалы Днепровского РУП.

Событие произошло 17 июня около 11:00. В полицию поступил вызов о госпитализации 43-летнего мужчины с ножевым ранением.

После того, как следственно-оперативная группа прибыла на место происшествия, выяснилось, что во дворе частного дома происходило застолье, во время которого между двумя мужчинами возникла ссора. В ходе нее один из участников конфликта схватил нож и ударил им в шею товарища.

Полицейские задержали 35-летнего нападающего и сообщили ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15, ч.2 п.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (Покушение на умышленное убийство).

Продолжаются следственные действия. О нынешнем состоянии пострадавшего не сообщается.

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