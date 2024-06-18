Стало известно, как будут выключать свет в Днепре 18 июня

Об этом сообщили в Telegram-канале Укрэнерго.
В сообщении указали, что срок действия ограничения потребления света во всех областях уменьшен, в результате чего на сегодняшний день были отменены графики почасовых отключений с 10:00 до 15:00.
С 15:00 до 24:00 потребление будет ограничиваться по установленным облэнерго графикам, – написали в публикации.
Причина таких изменений – более активная работа ЕС.
Если ситуация в энергосистеме изменится, опубликуют соответствующее сообщение.
Напомним, вчера мы писали, что «Ситуация в украинской энергосистеме будет намного тяжелее«, — председатель НЭК «Укрэнерго».
Читайте также:
Автор:
Утиную семью теперь заметили на проспекте Дмитрия Яворницкого.
В Днепре на Сечевых Стрельцов этого заметил мать-утку с детьми.
Уроженцы Днепропетровской области завоевали 7 медалей и 3 почетных отличия…
Сегодня, 18 июня, в Днепре некоторым жителям отключат свет почти…
Утиную семью теперь заметили на проспекте Дмитрия Яворницкого.
В Днепре на Сечевых Стрельцов этого заметил мать-утку с детьми.
Уроженцы Днепропетровской области завоевали 7 медалей и 3 почетных отличия на GENIUS Olympiad.
Министерство здравоохранения сообщило, будут ли штрафовать владельцев генераторов за повышение уровня шума.
Сегодня, 18 июня, в Днепре некоторым жителям отключат свет почти на весь день.
Хорошего дня, друзья!
Тракторист местной агрофирмы случайно уничтожил курган.
Нелегал из Беларуси скрывался на Днепропетровщине.
Днепропетровская область заняла третье место среди регионов Украины, где чаще всего покупают электрокары
26-летний мужчина жестоко избил подростка.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!