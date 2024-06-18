Стало известно, как будут выключать свет в Днепре 18 июня

Выяснилось, как будут применяться графики отключения света в Днепре сегодня, 18 июня.

Об этом сообщили в Telegram-канале Укрэнерго.

В сообщении указали, что срок действия ограничения потребления света во всех областях уменьшен, в результате чего на сегодняшний день были отменены графики почасовых отключений с 10:00 до 15:00.

С 15:00 до 24:00 потребление будет ограничиваться по установленным облэнерго графикам, – написали в публикации.

Причина таких изменений – более активная работа ЕС.

Если ситуация в энергосистеме изменится, опубликуют соответствующее сообщение.

Напомним, вчера мы писали, что «Ситуация в украинской энергосистеме будет намного тяжелее«, — председатель НЭК «Укрэнерго».

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