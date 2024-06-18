В Кривом Роге мужчина хвастался гранатой перед друзьями и взорвал ее: есть раненые

Об этом сообщают в пресс-службе полиции Днепропетровской области со ссылкой на материалы Криворожского РУП.
Напомним, ранее мы писали, что 16 июня около десяти вечера жители улицы Привлекательная слышали взрыв. Предварительно было известно, что рядом с многоквартирным домом в беседке находилась компания мужчин в нетрезвом состоянии.
Согласно данным полиции, один из «отдыхающих» решил похвастаться перед товарищами гранатой и взорвал ее. Сделал он это намеренно или нет – неизвестно.
Правоохранители сообщили о двух раненых: мужчине и несовершеннолетней девушке. Также местные СМИ сообщали о раненой беременной кошке.
23-летний фигурант был задержан.
По согласованию с Криворожской специализированной прокуратурой ему сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, — сообщили в публикации полиции.
Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.
Сегодня мы писали, что продавщица магазина на Днепропетровщине была шпионкой для РФ.
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