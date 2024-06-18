У лікарні Дніпра рятують 3-річного хлопчика, якого збив на велосипеді його старший брат

Нещасний випадок, який завершився дитячою травмою, трапився у Кам’янському. За словами працівниці Кам’янському станції Центральної підстанції екстреної медичної допомоги Лариси Биданцевою, “швидка” ввечері 17 червня, отримала виклик до 3-річного хлопчика, який скаржився на біль у нозі.
Фельдшери згодом з’ясували, що старший брат збив велосипедом молодшого, через що той отримав перелам ноги.
У результаті у дитинки “закритий перелам правого стегна зі зміщенням”. Відразу розпочато надання допомоги таким чином і фельдшер знаходив такі слова, що дитина навіть не плакала, а тільки спостерігала і поглядала, а потім тихенько заснула. Налагоджений периферійний внутрішньовенний доступ, введений сучасний знеболювальний засіб, виконана транспортна іммобілізація кінцівки і без ускладнень дитину госпіталізовано до лікарні, – розповіла медик.
Нині хлопчик у лікарні Дніпра під наглядом медиків.
Нагадаємо, у Дніпрі перехожий допоміг врятувати пенсіонера, який ледь не помер по дорозі до магазину.
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