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  • У лікарні Дніпра рятують 3-річного хлопчика, якого збив на велосипеді його старший брат

У лікарні Дніпра рятують 3-річного хлопчика, якого збив на велосипеді його старший брат

Сьогодні 15:49
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На Дніпропетровщині 3-річного хлопчика випадково збив його старший брат.

Новости Днепра про У лікарні Дніпра рятують 3-річного хлопчика, якого збив на велосипеді його старший брат

Нещасний випадок, який завершився дитячою травмою, трапився у Кам’янському. За словами працівниці Кам’янському станції Центральної підстанції екстреної медичної допомоги Лариси Биданцевою, “швидка” ввечері 17 червня, отримала виклик до 3-річного хлопчика, який скаржився на біль у нозі. 

Фельдшери згодом з’ясували, що старший брат збив велосипедом молодшого, через що той отримав перелам ноги. 

У результаті у дитинки “закритий перелам правого стегна зі зміщенням”. Відразу розпочато надання допомоги таким чином і фельдшер знаходив такі слова, що дитина навіть не плакала, а тільки спостерігала і поглядала, а потім тихенько заснула. Налагоджений периферійний внутрішньовенний доступ, введений сучасний знеболювальний засіб, виконана транспортна іммобілізація кінцівки і без ускладнень дитину госпіталізовано до лікарні, – розповіла медик.

Нині хлопчик у лікарні Дніпра під наглядом медиків. 

Нагадаємо, у Дніпрі перехожий допоміг врятувати пенсіонера, який ледь не помер по дорозі до магазину.

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Новости Днепра про У лікарні Дніпра рятують 3-річного хлопчика, якого збив на велосипеді його старший братУкраїнська

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