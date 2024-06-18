На лівому березі Дніпра курсує безплатний автобус: куди можна доїхати

Жителі Дніпра нагадали про існування безплатної маршрутки, яка курсує лівим берегом.

Щоправда, вона призначена для клієнтів “Епіцентру”.

Розклад безплатної маршрутки нагадали в місцевій Facebook-спільноті.

До речі, хто ще не знав, з Лівобережного курсує безкоштовний автобус до Епіцентру. Тримайте розклад, – йдеться у повідомленні.

Безплатний маршрут працює для покупців. У будні є три рейси (раніше було 8), а на вихідних – 4. Автобус курсуватиме від гіпермаркету “Епіцентр” у Слобожанському, а потім зупинятиметься біля ТРЦ “Караван” та проспекті Миру.

Ми раніше вже повідомляли про те, що у Дніпрі відновила роботу безплатна маршрутка.

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