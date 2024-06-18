На лівому березі Дніпра курсує безплатний автобус: куди можна доїхати

Щоправда, вона призначена для клієнтів “Епіцентру”.
Розклад безплатної маршрутки нагадали в місцевій Facebook-спільноті.
До речі, хто ще не знав, з Лівобережного курсує безкоштовний автобус до Епіцентру. Тримайте розклад, – йдеться у повідомленні.
Ми раніше вже повідомляли про те, що у Дніпрі відновила роботу безплатна маршрутка.
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