Де в Дніпрі та поряд відпочити біля води: ТОП-10 незвичайних місць для купання

У Дніпро знову повернулася спека. На вихідні за прогнозами синоптиком температура повітря прогріється до +30 градусів та вище. Багато жителів Дніпра захочуть провести спекотні дні біля води.

Щоб відпочити та поплавати у воді – не обов’язково йти на пляж на Монастирському острові або на Косу на Перемозі. Журналісти dnepr.info зібрали добірку ТОП-10 незвичайних місць для купання у Дніпрі та поряд.

Старі Кодаки

Кар’єр у цьому мальовничому місці виник лише в середині 1990-х років. До цього на його місці добували граніт. Але згодом рів наповнився водою і відкачувати її стало невигідно. Видобуток граніту припинили, а кар’єр перетворився на водойму з чистою та прозорою водою. Його глибина сягає 40 метрів. Підійти до води тут можна лише у кількох місцях. Стоячи біля кар’єру можна побачити мальовничий краєвид на Дніпро.

Червоний Камінь

Один із найвідоміших кар’єрів Дніпра знаходиться на житловому масиві Червоний Камінь. На його місці також раніше був видобуток граніту та рів, як і в Старих Кодаках, затопило підземними водами. Але це сталося набагато раніше, у 1950-х роках. Глибина кар’єру становить близько 12 метрів, вона з одного боку оточена скелями з граніту. У воді водиться риба, тому рибалки тут – часті гості. Водойма вважається прикрасою та родзинкою житлового масиву.

Котлован

Озеро під назвою «Котлован» знаходиться на лівому березі Дніпра, в промисловій зоні. «Офіційна» назва водоймища – озеро Криничне. З’явилося воно у 1970-х роках знов-таки з промислового кар’єру. Щоправда, у ньому видобували пісок, а не граніт. Поступово кар’єр наповнився підводними водами із Самари. Глибина озера сягає 20 метрів. Територія його оточена високими зеленими деревами. На березі є навіть кабінки для перевдягання.

За Підгородним

Місто Підгородне знаходиться поруч із Дніпром, а ще воно розташоване на двох берегах річки Кільчень. Кілька років тому річку в Підгородному почистили від мулу та очерету, так що тепер вона є непоганим місцем відпочинку.

Витоки річки Кільчень розташовані біля села Голубівка, вона протікає одразу трьома районами області: Новомосковським, Магдалинівським і Дніпровським.

У формі серця

У селі Новомиколаївка, що неподалік Дніпра, знаходиться Новомиколаївський кар’єр. Він одне із найглибших озер області – його глибина понад 50 метрів. Раніше поряд із селом видобували граніт, але дійшовши до ґрунтових вод видобуток копалини зупинили. Кар’єр водою наповнили не лише підземні води, а й зливи. Особливістю кар’єру є холодна вода – навіть у спекотні дні вона рідко прогрівається понад 20 градусів тепла. Цікаво, що кар’єр формою нагадує серце.

Мокра Сура

Довжина річки Мокра Сура -118 км, її звивисте русло проходить кількома містами і селами. Відпочити на її березі можна у селах Верхівцеве, Кринички, Аполлонівка, Новомиколаївка, Новоолександрівка. Усі вони розташовані не так далеко від Дніпра. Відпочити можна в будь-якому з цих сіл, головне знайти вихід до водойми.

Затоплений кар’єр

Оскільки Дніпропетровщина – це промисловий регіон, то більшість озер в області та поряд із Дніпром з’явилися завдяки видобутку копалин. Так у селі Перше Травня, що неподалік від селища Любимівка, є невеликий старий затоплений гранітний кар’єр. Доїхати до нього просто – треба просто їхати від села вниз кам’янистою дорогою з ухилом.

Коли саме почалися розкопки у кар’єрі – достеменно невідомо. Тут видобували граніт, а сам рів від річки Дніпро при цих розкопках відокремлював невелику відстань – близько 20 метрів. Тому не дивно, що згодом вода з річки почала затоплювати кар’єр. Коли роботи в ньому повністю припинилися – вода його наповнила, і тепер це місце відпочинку для місцевих та рибалок. Глибина кар’єру невідома. З його берегів відкривається чудовий краєвид на Дніпро.

Відпочинок на водосховищі

Кам’янське водосховище – одне з найбільших водосховищ Дніпра. Воно розташоване одразу у кількох областях України. У найглибшому місці водоймище налічує трохи більше 15 метрів. Розташоване у західній частині Кам’янського. Поруч із ним знаходиться кілька баз відпочинку, так що знайти куточок для відпочинку складно, але все-таки можна.

Найчистіша річка

Річка Оріль протікає на території трьох областей України, у тому числі й проходить лівою притокою Дніпра в нашій області та впадає в річку Дніпро біля Обухівки. На березі Орелі розташовано кілька населених пунктів. Тож найпопулярніше місце відпочинку на Орілі – селище Обухівка. На березі річки є кілька турбаз різної цінової категорії.

Річка Самара

За течією Самари в області проходить одразу кілька населених пунктів: Петропавлівка, Павлоград, Новомосковськ, Підгородне та Дніпро. На Ігренський півострові річка впадає в Дніпро. Відпочити на березі можна у цих населених пунктах. Особливо популярні у відпочиваючих села Піщанка, Новоселівка, Кочережки у Новомосковському районі. Самара огинає Новомосковськ із кількох сторін. Відпочити можна прямо у цьому населеному пункті на місцевому пляжі.

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