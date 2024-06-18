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  • Де в Дніпрі та поряд відпочити біля води: ТОП-10 незвичайних місць для купання

Де в Дніпрі та поряд відпочити біля води: ТОП-10 незвичайних місць для купання

Сьогодні 15:24
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У Дніпро знову повернулася спека. На вихідні за прогнозами синоптиком температура повітря прогріється до +30 градусів та вище. Багато жителів Дніпра захочуть провести спекотні дні біля води.

Щоб відпочити та поплавати у воді – не обов’язково йти на пляж на Монастирському острові або на Косу на Перемозі. Журналісти dnepr.info зібрали добірку ТОП-10 незвичайних місць для купання у Дніпрі та поряд.

Старі Кодаки

Кар’єр у цьому мальовничому місці виник лише в середині 1990-х років. До цього на його місці добували граніт. Але згодом рів наповнився водою і відкачувати її стало невигідно. Видобуток граніту припинили, а кар’єр перетворився на водойму з чистою та прозорою водою. Його глибина сягає 40 метрів. Підійти до води тут можна лише у кількох місцях. Стоячи біля кар’єру можна побачити мальовничий краєвид на Дніпро.

Новости Днепра про Де в Дніпрі та поряд відпочити біля води: ТОП-10 незвичайних місць для купання

Червоний Камінь

Один із найвідоміших кар’єрів Дніпра знаходиться на житловому масиві Червоний Камінь. На його місці також раніше був видобуток граніту та рів, як і в Старих Кодаках, затопило підземними водами. Але це сталося набагато раніше, у 1950-х роках. Глибина кар’єру становить близько 12 метрів, вона з одного боку оточена скелями з граніту. У воді водиться риба, тому рибалки тут – часті гості. Водойма вважається прикрасою та родзинкою житлового масиву.

Новости Днепра про Де в Дніпрі та поряд відпочити біля води: ТОП-10 незвичайних місць для купання

Котлован

Озеро під назвою «Котлован» знаходиться на лівому березі Дніпра, в промисловій зоні. «Офіційна» назва водоймища – озеро Криничне. З’явилося воно у 1970-х роках знов-таки з промислового кар’єру. Щоправда, у ньому видобували пісок, а не граніт. Поступово кар’єр наповнився підводними водами із Самари. Глибина озера сягає 20 метрів. Територія його оточена високими зеленими деревами. На березі є навіть кабінки для перевдягання.

Новости Днепра про Де в Дніпрі та поряд відпочити біля води: ТОП-10 незвичайних місць для купання

За Підгородним

Місто Підгородне знаходиться поруч із Дніпром, а ще воно розташоване на двох берегах річки Кільчень. Кілька років тому річку в Підгородному почистили від мулу та очерету, так що тепер вона є непоганим місцем відпочинку.

Витоки річки Кільчень розташовані біля села Голубівка, вона протікає одразу трьома районами області: Новомосковським, Магдалинівським і Дніпровським.

Новости Днепра про Де в Дніпрі та поряд відпочити біля води: ТОП-10 незвичайних місць для купання

У формі серця

У селі Новомиколаївка, що неподалік Дніпра, знаходиться Новомиколаївський кар’єр. Він одне із найглибших озер області – його глибина понад 50 метрів. Раніше поряд із селом видобували граніт, але дійшовши до ґрунтових вод видобуток копалини зупинили. Кар’єр водою наповнили не лише підземні води, а й зливи. Особливістю кар’єру є холодна вода – навіть у спекотні дні вона рідко прогрівається понад 20 градусів тепла. Цікаво, що кар’єр формою нагадує серце.

Новости Днепра про Де в Дніпрі та поряд відпочити біля води: ТОП-10 незвичайних місць для купання

Мокра Сура

Довжина річки Мокра Сура -118 км, її звивисте русло проходить кількома містами і селами. Відпочити на її березі можна у селах Верхівцеве, Кринички, Аполлонівка, Новомиколаївка, Новоолександрівка. Усі вони розташовані не так далеко від Дніпра. Відпочити можна в будь-якому з цих сіл, головне знайти вихід до водойми.

Новости Днепра про Де в Дніпрі та поряд відпочити біля води: ТОП-10 незвичайних місць для купання

Затоплений кар’єр

Оскільки Дніпропетровщина – це промисловий регіон, то більшість озер в області та поряд із Дніпром з’явилися завдяки видобутку копалин. Так у селі Перше Травня, що неподалік від селища Любимівка, є невеликий старий затоплений гранітний кар’єр. Доїхати до нього просто – треба просто їхати від села вниз кам’янистою дорогою з ухилом.

Коли саме почалися розкопки у кар’єрі – достеменно невідомо. Тут видобували граніт, а сам рів від річки Дніпро при цих розкопках відокремлював невелику відстань – близько 20 метрів. Тому не дивно, що згодом вода з річки почала затоплювати кар’єр. Коли роботи в ньому повністю припинилися – вода його наповнила, і тепер це місце відпочинку для місцевих та рибалок. Глибина кар’єру невідома. З його берегів відкривається чудовий краєвид на Дніпро.

Новости Днепра про Де в Дніпрі та поряд відпочити біля води: ТОП-10 незвичайних місць для купання

Відпочинок на водосховищі

Кам’янське водосховище – одне з найбільших водосховищ Дніпра. Воно розташоване одразу у кількох областях України. У найглибшому місці водоймище налічує трохи більше 15 метрів. Розташоване у західній частині Кам’янського. Поруч із ним знаходиться кілька баз відпочинку, так що знайти куточок для відпочинку складно, але все-таки можна.

Новости Днепра про Де в Дніпрі та поряд відпочити біля води: ТОП-10 незвичайних місць для купання

Найчистіша річка

Річка Оріль протікає на території трьох областей України, у тому числі й проходить лівою притокою Дніпра в нашій області та впадає в річку Дніпро біля Обухівки. На березі Орелі розташовано кілька населених пунктів. Тож найпопулярніше місце відпочинку на Орілі – селище Обухівка. На березі річки є кілька турбаз різної цінової категорії.

Новости Днепра про Де в Дніпрі та поряд відпочити біля води: ТОП-10 незвичайних місць для купання

Річка Самара

За течією Самари в області проходить одразу кілька населених пунктів: Петропавлівка, Павлоград, Новомосковськ, Підгородне та Дніпро. На Ігренський півострові річка впадає в Дніпро. Відпочити на березі можна у цих населених пунктах. Особливо популярні у відпочиваючих села Піщанка, Новоселівка, Кочережки у Новомосковському районі. Самара огинає Новомосковськ із кількох сторін. Відпочити можна прямо у цьому населеному пункті на місцевому пляжі.

Новости Днепра про Де в Дніпрі та поряд відпочити біля води: ТОП-10 незвичайних місць для купання

 

 

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Новости Днепра про Де в Дніпрі та поряд відпочити біля води: ТОП-10 незвичайних місць для купанняУкраїнська Новости Днепра про Де в Дніпрі та поряд відпочити біля води: ТОП-10 незвичайних місць для купанняРусский

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