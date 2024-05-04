На Дніпропетровщині правоохоронці викрили чоловіка на зберіганні боєприпасів

Криворізькі поліцейські викрили зловмисника.

Правоохоронці затримали чоловіка за незаконне зберігання боєприпасів.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Криворізькі поліцейські викрили чоловіка на зберіганні боєприпасів. У гаражі, на території домоволодіння фігуранта, поліцейські вилучили бойову гранату, 5 кг артилерійського пороху, 8 мінометних порохових зарядів та понад 60 набоїв. 3 травня правоохоронці відділення поліції №6 Криворізького районного управління поліції провели санкціонований судом обшук за місцем мешкання містянина, — йдеться у дописі поліції.

Вилучені боєприпаси направлені на експертизу. Затриманому планують повідомити про підозру за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Триває досудове слідство.

Сьогодні ми писали про те, що у Дніпропетровській області затримали підозрюваного у розповсюдженні наркотичних речовин.

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