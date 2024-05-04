В Днепропетровской области правоохранители разоблачили мужчину на хранении боеприпасов

Правоохранители задержали мужчину за незаконное хранение боеприпасов.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Криворожские полицейские разоблачили мужчину на хранении боеприпасов. В гараже, на территории домовладения фигуранта, полицейские изъяли боевую гранату, 5 кг артиллерийского пороха, 8 минометных пороховых зарядов и более 60 патронов. 3 мая правоохранители отделения полиции №6 Криворожского районного управления полиции провели санкционированный судом обыск по месту жительства горожанина, — говорится в сообщении полиции.
Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу. Задержанному планируют сообщить о подозрении по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.
Продолжается досудебное следствие.
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