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  • В Днепропетровской области правоохранители разоблачили мужчину на хранении боеприпасов

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили мужчину на хранении боеприпасов

Сегодня 19:59
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Криворожские полицейские разоблачили злоумышленника.

Новости Днепра про В Днепропетровской области правоохранители разоблачили мужчину на хранении боеприпасов

Правоохранители задержали мужчину за незаконное хранение боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Криворожские полицейские разоблачили мужчину на хранении боеприпасов. В гараже, на территории домовладения фигуранта, полицейские изъяли боевую гранату, 5 кг артиллерийского пороха, 8 минометных пороховых зарядов и более 60 патронов. 3 мая правоохранители отделения полиции №6 Криворожского районного управления полиции провели санкционированный судом обыск по месту жительства горожанина, — говорится в сообщении полиции.

Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу. Задержанному планируют сообщить о подозрении по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.

Продолжается досудебное следствие.

Сегодня мы писали о том, что в Днепропетровской области задержали подозреваемого в распространении наркотических веществ.

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