В Никополе из-за вражеских обстрелов пострадал мужчина

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Сегодня в Никополе из-за вражеской атаки пострадал 64-летний мужчина. Он получил осколочное ранение грудной клетки. Врачи оказали всю необходимую помощь, приходить в себя дома, — говорится в сообщении главы ОВА.
Также в городе повреждены 2 торговых киоска, 3 автомобиля и частный дом.
Оккупанты обстреливали и другие районы Никопольщины. Враг применял дроны и артиллерию. Под ударом оказались Мировская, Марганецкая и Покровская общины. Люди не пострадали.
В городе Кривой Рог обломки сбитой ракеты повредили линию электропередач, 3 тыс. абонентов остались без света.
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