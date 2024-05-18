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В Никополе из-за вражеских обстрелов пострадал мужчина

Сегодня 19:14
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Сегодня враг снова обстреливал Никопольщину.

Новости Днепра про В Никополе из-за вражеских обстрелов пострадал мужчина

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Сегодня в Никополе из-за вражеской атаки пострадал 64-летний мужчина. Он получил осколочное ранение грудной клетки. Врачи оказали всю необходимую помощь, приходить в себя дома, — говорится в сообщении главы ОВА.

Также в городе повреждены 2 торговых киоска, 3 автомобиля и частный дом.

Оккупанты обстреливали и другие районы Никопольщины. Враг применял дроны и артиллерию. Под ударом оказались Мировская, Марганецкая и Покровская общины. Люди не пострадали.

В городе Кривой Рог обломки сбитой ракеты повредили линию электропередач, 3 тыс. абонентов остались без света.

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