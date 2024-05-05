На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Віталій Гудожнік

На Донеччині поблизу Урожайного 30 квітня загинув Герой Віталій Гудожнік.

Про це повідомив міський голова Кам’янського Андрій Білоусов.

Виконуючи бойові завдання з відсічі і стримування збройної агресії російської федерації, вірний Військовій присязі, виявивши стійкість, мужність і відвагу загинув солдат Гудожнік Віталій Вікторович. Від імені всієї громади, Кам’янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника, — сказано у дописі очільника міста.

Чоловік народився 6 березня 1982 року в Дніпродзержинську. У 2009 році закінчив місцевий індустріальний технікум. У квітні 2022 року став до лав Нацгвардії України та захищав Батьківщину від загарбників.

Редакція висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Героя.

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