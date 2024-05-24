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  • Школярі з Павлограда винайшли пристрій, який 1,5 рази ефективніший за сонячні панелі

Школярі з Павлограда винайшли пристрій, який 1,5 рази ефективніший за сонячні панелі

Сьогодні 16:06
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Школярі з Павлограда винайшли пристрій, який 1,5 раза ефективніше за сонячні панелі виробляє енергію.

Новости Днепра про Школярі з Павлограда винайшли пристрій, який 1,5 рази ефективніший за сонячні панелі

Учні одного з ліцеїв Павлограда взяли участь у Всеукраїнському етапі міжнародної програми First Lego League Challenge, де презентували власний винахід, який дозволяє отримувати в півтора раза більше енергії, ніж від звичайної сонячної панелі. Про юних винахідників розповіли в Дніпропетровській ОВА. 

Команда робототехніків представила проєкт “Система стеження за сонцем”. За словами юних конструкторів, пристрій дозволяє отримувати максимум енергії від світила. Йому не страшні, а ні природні перешкоди, а ні зміна розташування обладнання, позаяк Адже техніка здатна відстежувати напрям сонячних променів.

Павлоградські винахідники отримали патент Національного офісу інтелектуальної власності та інновацій на свій пристрій. І тепер вони вже винахідники на державному рівні.

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Новости Днепра про Школярі з Павлограда винайшли пристрій, який 1,5 рази ефективніший за сонячні панеліУкраїнська

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