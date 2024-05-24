Школьники из Павлограда изобрели устройство, которое 1,5 раза эффективнее солнечных панелей

Ученики одного из лицеев Павлограда приняли участие во Всеукраинском этапе международной программы First Lego League Challenge, где презентовали собственное изобретение, позволяющее получать в полтора раза больше энергии, чем от обычной солнечной панели. О юных изобретателях рассказали в Днепропетровской ОВА.
Команда робототехников представила проект «Система слежения за солнцем». По словам молодых конструкторов, устройство позволяет получать максимум энергии от светила. Ему не страшны, ни естественные препятствия, ни изменение расположения оборудования, ведь техника способна отслеживать направление солнечных лучей.
Павлоградские изобретатели получили патент Национального офиса интеллектуальной собственности и инноваций на своё устройство. И сейчас они уже изобретатели на государственном уровне.
Читайте также:
Автор:
Владелицу подпольного пункта приема металлолома судили в Кривом Роге.
На Криворожье жителям поселка доставили воду, похожую на квас. Правда,…
В Кривом Роге на Днепропетровщине водитель рискнул собой, чтобы спасли…
Днепропетровщина уже второй год возглавляет тройку областей с наибольшим количеством…
За последние 15 лет центр Днепра очень изменился. Исчезают и появляются здания, обустраиваются скверы, парки, зеленые зоны там, где их раньше не было. И наоборот, старые зеленые зоны изменились до неузнаваемости.
Жители Днепра могут бесплатно попасть на городскую экскурсию.
В последние несколько лет в Украине один за другим появляются необычных природных и метеорологические явления, которым люди склонны приписывать мистические значения Ученые же говорят, что все это – результат изменений климата и глобального потепления.
В Днепре продолжается отключение должников от водоснабжения.
Дети из Днепра могут бесплатно получить планшет для обучения.
Владелицу подпольного пункта приема металлолома судили в Кривом Роге.
В Кривом Роге у водителя во время движения машиной произошел инсульт.
Главное управление полиции в Днепропетровской области опубликовало сообщение о розыске мужчины.
Вор с опытом придумал оригинальный способ, чтобы угнать авто из гаража.
В Днепре 25 и 26 мая временно не будут работать трамваи №12 и №16.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!