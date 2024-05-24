Школьники из Павлограда изобрели устройство, которое 1,5 раза эффективнее солнечных панелей

Школьники из Павлограда изобрели устройство, которое в 1,5 раза эффективнее солнечных панелей производит энергию.

Ученики одного из лицеев Павлограда приняли участие во Всеукраинском этапе международной программы First Lego League Challenge, где презентовали собственное изобретение, позволяющее получать в полтора раза больше энергии, чем от обычной солнечной панели. О юных изобретателях рассказали в Днепропетровской ОВА.

Команда робототехников представила проект «Система слежения за солнцем». По словам молодых конструкторов, устройство позволяет получать максимум энергии от светила. Ему не страшны, ни естественные препятствия, ни изменение расположения оборудования, ведь техника способна отслеживать направление солнечных лучей.

Павлоградские изобретатели получили патент Национального офиса интеллектуальной собственности и инноваций на своё устройство. И сейчас они уже изобретатели на государственном уровне.