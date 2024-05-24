Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Школьники из Павлограда изобрели устройство, которое 1,5 раза эффективнее солнечных панелей

Школьники из Павлограда изобрели устройство, которое 1,5 раза эффективнее солнечных панелей

Сегодня 16:06
просмотров

Школьники из Павлограда изобрели устройство, которое в 1,5 раза эффективнее солнечных панелей производит энергию.

Новости Днепра про Школьники из Павлограда изобрели устройство, которое 1,5 раза эффективнее солнечных панелей

Ученики одного из лицеев Павлограда приняли участие во Всеукраинском этапе международной программы First Lego League Challenge, где презентовали собственное изобретение, позволяющее получать в полтора раза больше энергии, чем от обычной солнечной панели. О юных изобретателях рассказали в Днепропетровской ОВА.

Команда робототехников представила проект «Система слежения за солнцем». По словам молодых конструкторов, устройство позволяет получать максимум энергии от светила. Ему не страшны, ни естественные препятствия, ни изменение расположения оборудования, ведь техника способна отслеживать направление солнечных лучей.

Павлоградские изобретатели получили патент Национального офиса интеллектуальной собственности и инноваций на своё устройство. И сейчас они уже изобретатели на государственном уровне.

Читайте также:

Новости Днепра про Школьники из Павлограда изобрели устройство, которое 1,5 раза эффективнее солнечных панелейУкраїнська Новости Днепра про Школьники из Павлограда изобрели устройство, которое 1,5 раза эффективнее солнечных панелейРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На Днепропетровщине судили женщину, открывшую у себя дома «бизнес» по приему металлолома
    Новости Днепра
    Сегодня 14:19
    На Днепропетровщине судили женщину, открывшую у себя дома «бизнес» по приему металлолома

    Владелицу подпольного пункта приема металлолома судили в Кривом Роге.

    Вода как квас: на Днепропетровщине людям доставили воду странного качества
    Новости Днепра
    Сегодня 12:30
    Вода как квас: на Днепропетровщине людям доставили воду странного качества

    На Криворожье жителям поселка доставили воду, похожую на квас. Правда,…

    В Кривом Роге водитель пожертвовал собой, чтобы не сбить пешехода: детали ДТП
    Новости Днепра
    Сегодня 11:13
    В Кривом Роге водитель пожертвовал собой, чтобы не сбить пешехода: детали ДТП

    В Кривом Роге на Днепропетровщине водитель рискнул собой, чтобы спасли…

    Днепропетровщина – в тройке антилидеров с наибольшим количеством ДТП
    Новости Днепра
    Сегодня 10:07
    Днепропетровщина – в тройке антилидеров с наибольшим количеством ДТП

    Днепропетровщина уже второй год возглавляет тройку областей с наибольшим количеством…

    Последние новости

    Что раньше было на месте парковки у цирка в Днепре: лавочки и тумба для афиш (ФОТО)
    Что раньше было на месте парковки у цирка в Днепре: лавочки и тумба для афиш (ФОТО)

    За последние 15 лет центр Днепра очень изменился. Исчезают и появляются здания, обустраиваются скверы, парки, зеленые зоны там, где их раньше не было. И наоборот, старые зеленые зоны изменились до неузнаваемости.

    Сегодня 17:55
    1
    просмотров
    Как попасть на бесплатную экскурсию в Днепре
    Как попасть на бесплатную экскурсию в Днепре

    Жители Днепра могут бесплатно попасть на городскую экскурсию.

    Сегодня 15:44
    6
    просмотров
    В небе над Днепром заметили гало, светящиеся столбы, зеленые лучи солнца и красное сияние по вечерам: объяснение
    В небе над Днепром заметили гало, светящиеся столбы, зеленые лучи солнца и красное сияние по вечерам: объяснение

    В последние несколько лет в Украине один за другим появляются необычных природных и метеорологические явления, которым люди склонны приписывать мистические значения Ученые же говорят, что все это – результат изменений климата и глобального потепления.

    Сегодня 15:33
    3
    просмотров
    Кому в Днепре будут «отрезать» воду за долги с 27 мая
    Кому в Днепре будут «отрезать» воду за долги с 27 мая

    В Днепре продолжается отключение должников от водоснабжения.

    Сегодня 15:16
    1
    просмотров
    Школьники из Днепра могут бесплатно получить планшет: какие условия
    Школьники из Днепра могут бесплатно получить планшет: какие условия

    Дети из Днепра могут бесплатно получить планшет для обучения.

    Сегодня 14:55
    13
    просмотров
    На Днепропетровщине судили женщину, открывшую у себя дома «бизнес» по приему металлолома
    На Днепропетровщине судили женщину, открывшую у себя дома «бизнес» по приему металлолома

    Владелицу подпольного пункта приема металлолома судили в Кривом Роге.

    Сегодня 14:19
    3
    просмотров
    У водителя произошел инсульт: в Кривом Роге авто влетело в дерево и загорелось
    У водителя произошел инсульт: в Кривом Роге авто влетело в дерево и загорелось

    В Кривом Роге у водителя во время движения машиной произошел инсульт.

    Сегодня 13:57
    1
    просмотров
    Подозревают в совершении тяжкого преступления: в Днепре разыскивают мужчину
    Подозревают в совершении тяжкого преступления: в Днепре разыскивают мужчину

    Главное управление полиции в Днепропетровской области опубликовало сообщение о розыске мужчины.

    Сегодня 13:39
    2
    просмотров
    Выбил стену в гараже: в Днепре вор с опытом похитил автомобиль
    Выбил стену в гараже: в Днепре вор с опытом похитил автомобиль

    Вор с опытом придумал оригинальный способ, чтобы угнать авто из гаража.

    Сегодня 12:58
    3
    просмотров
    В Днепре 25 и 26 мая популярные трамваи приостановят движение
    В Днепре 25 и 26 мая популярные трамваи приостановят движение

    В Днепре 25 и 26 мая временно не будут работать трамваи №12 и №16.

    Сегодня 12:58
    5
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх