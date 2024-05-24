На Дніпропетровщині судили жінку, яка відкрила в себе вдома “бізнес” з приймання металолому

Власницю підпільного пункту приймання металолому судили в Кривому Розі.

Жителька Кривого Рогу створила підпільний пункт приймання металолому в себе вдома. Про це повідомляється у вироку Довгинцівського суду Кривого Рогу. Як йдеться у матеріалах справи, обвинувачена підготувала для цього своє дворище, заготувала електронні ваги та кантор, за допомогою яких зважувала метал.

Розраховувалась жінка грошовими коштами, що є порушенням законодавства, позаяк “підприємиця” здійснювала незаконні операції з брухтом чорних металів.

За даними слідства, 19 січня 2024 року, перебуваючи у своєму гаражі, жінка прийняла 15 кілограмів брухту чорних металів. Встановивши ціну 4 гривень за кілограм та визначивши масу на канторі, заплатила клієнту 60 гривень.

У той день поліціянти на підставі попередньої ухвали суду провели обшук. Виявили та вилучили:

65 кілограмів брухту чорних металів;

ваги марки Nokosomic та платформу з них;

кантор синього кольору;

листок паперу з цінами на брухт.

Суд визнав жінку винною у здійсненні заготівлі металобрухту, перероблювання брухту кольорових і чорних металів фізичними особами без дотримання вимог законодавства щодо державної реєстрації як суб’єкта господарювання, організації незаконних пунктів приймання, схову та збуту металолому (частина 1 стаття 213 Кримінального Кодексу України).

Під час засідання жінка визнала свою вину, тому суд призначив їй рік умовно.

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