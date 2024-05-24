На Днепропетровщине судили женщину, открывшую у себя дома «бизнес» по приему металлолома

Владелицу подпольного пункта приема металлолома судили в Кривом Роге.

Жительница Кривого Рога создала подпольный пункт приема металлолома у себя дома. Об этом сообщается в приговоре Долгинцевского суда Кривого Рога. Как говорится в материалах дела, обвиняемая подготовила для этого свой двор, заготовила электронные весы и кантор, с помощью которых взвешивала металл.

Рассчитывалась женщина денежными средствами, что является нарушением законодательства, так как «предприниматель» осуществляла незаконные операции с ломом черных металлов.

По данным следствия, 19 января 2024 года, находясь в своем гараже, женщина приняла 15 килограммов лома черных металлов. Установив цену 4 гривны за килограмм и определив массу на канторе, заплатила клиенту 60 гривен.

В тот день полицейские на основании предварительного определения суда провели обыск. Обнаружили и изъяли:

65 килограммов лома черных металлов;

весы марки Nokosomic и платформу из них;

кантор синего цвета;

лист бумаги с ценами на металлолом.

Суд признал женщину виновной в осуществлении заготовки металлолома, переработки лома цветных и черных металлов физическими лицами без соблюдения требований законодательства о государственной регистрации как субъекта хозяйствования, организации незаконных пунктов приема, хранения и сбыта металлолома (часть 1 статья 213 Уголовного Кодекса).

Во время заседания женщина признала свою вину, потому суд назначил ей год условно.

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