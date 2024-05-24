На Днепропетровщине судили женщину, открывшую у себя дома «бизнес» по приему металлолома

Жительница Кривого Рога создала подпольный пункт приема металлолома у себя дома. Об этом сообщается в приговоре Долгинцевского суда Кривого Рога. Как говорится в материалах дела, обвиняемая подготовила для этого свой двор, заготовила электронные весы и кантор, с помощью которых взвешивала металл.
Рассчитывалась женщина денежными средствами, что является нарушением законодательства, так как «предприниматель» осуществляла незаконные операции с ломом черных металлов.
По данным следствия, 19 января 2024 года, находясь в своем гараже, женщина приняла 15 килограммов лома черных металлов. Установив цену 4 гривны за килограмм и определив массу на канторе, заплатила клиенту 60 гривен.
В тот день полицейские на основании предварительного определения суда провели обыск. Обнаружили и изъяли:
Суд признал женщину виновной в осуществлении заготовки металлолома, переработки лома цветных и черных металлов физическими лицами без соблюдения требований законодательства о государственной регистрации как субъекта хозяйствования, организации незаконных пунктов приема, хранения и сбыта металлолома (часть 1 статья 213 Уголовного Кодекса).
Во время заседания женщина признала свою вину, потому суд назначил ей год условно.
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