Підозрюють у скоєнні тяжкого злочину: у Дніпрі розшукують чоловіка

Рогачов Андрій Олександрович з Дніпра розшукується поліцією через підозру у скоєнні тяжкого злочину в Кам’янському районі.
Якщо ви володієте інформацією про можливе місцеперебування підозрюваного негайно повідомляйте за телефонами: 068-848-41-22, 097-989-83-35, 098-393-38-66.
Раніше ми писали, що на Дніпропетровщині четвертий день розшукують 69-річну жінку з Кривого Рогу.
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