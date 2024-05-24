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Підозрюють у скоєнні тяжкого злочину: у Дніпрі розшукують чоловіка

Сьогодні 13:39
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Головне управління поліції в Дніпропетровській області опублікувало повідомлення про розшук чоловіка.

Новости Днепра про Підозрюють у скоєнні тяжкого злочину: у Дніпрі розшукують чоловіка

Рогачов Андрій Олександрович з Дніпра розшукується поліцією через підозру у скоєнні тяжкого злочину в Кам’янському районі.

Якщо ви володієте інформацією про можливе місцеперебування підозрюваного негайно повідомляйте за телефонами: 068-848-41-22, 097-989-83-35, 098-393-38-66. 

Раніше ми писали, що на Дніпропетровщині четвертий день розшукують 69-річну жінку з Кривого Рогу.

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Новости Днепра про Підозрюють у скоєнні тяжкого злочину: у Дніпрі розшукують чоловікаУкраїнська Новости Днепра про Підозрюють у скоєнні тяжкого злочину: у Дніпрі розшукують чоловікаРусский

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