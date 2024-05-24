У водія стався інсульт: у Кривому Розі авто влетіло в дерево і загорілося

У Кривому Розі на вулиці Конституційній Skoda Octavia врізалася в дерево та загорілася. Попередньо, аварія сталася через те, що водію за кермом стало зле і він втратив керування автівкою.
Про це повідомляє “Свої Кривий Ріг”.
Удар був такої сили, що передня частина легковика сильно пошкодилася.
65-річного водія госпіталізували до лікарні з інсультом та переломом руки. На місці ДТП працюють правоохоронці. Пожежу вже загасили вогнегасниками.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Дніпропетровщина – у трійці антилідерів з найбільшою кількістю ДТП.
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