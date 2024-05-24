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  • У водія стався інсульт: у Кривому Розі авто влетіло в дерево і загорілося

У водія стався інсульт: у Кривому Розі авто влетіло в дерево і загорілося

Сьогодні 13:57
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У Кривому Розі у водія під час руху автівкою стався інсульт.

Новости Днепра про У водія стався інсульт: у Кривому Розі авто влетіло в дерево і загорілося

У Кривому Розі на вулиці Конституційній Skoda Octavia врізалася в дерево та загорілася. Попередньо, аварія сталася через те, що водію за кермом стало зле і він втратив керування автівкою.

Про це повідомляє “Свої Кривий Ріг”.

Удар був такої сили, що передня частина легковика сильно пошкодилася.

Новости Днепра про У водія стався інсульт: у Кривому Розі авто влетіло в дерево і загорілося

65-річного водія госпіталізували до лікарні з інсультом та переломом руки. На місці ДТП працюють правоохоронці. Пожежу вже загасили вогнегасниками.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дніпропетровщина – у трійці антилідерів з найбільшою кількістю ДТП.

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Новости Днепра про У водія стався інсульт: у Кривому Розі авто влетіло в дерево і загорілосяУкраїнська Новости Днепра про У водія стався інсульт: у Кривому Розі авто влетіло в дерево і загорілосяРусский

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