Житель Днепропетровщины мобилизовался в ВСУ, чтобы работать шпионом в РФ

В Днепропетровской области разоблачили "крота".

Служба безопасности Украины разоблачила мобилизовавшегося в ВСУ «крота», который шпионил за военными и передавал данные своим российским кураторам.

По информации СБУ, житель Днепропетровщины, окончивший в 2000-х годах московский государственный университет, во время учебы в РФ попал в поле зрения военной разведки. После окончания московского вуза он вернулся в Украину, где долгое время находился в «режиме ожидания» враждебных задач.

В 2023 году ему приказали мобилизоваться в ВСУ. Его бригада попала на Бахмутское направление. Находясь на прифронтовой территории, «крот» российского ГРУ собирал разведданные о местах базирования и перемещения украинских войск. Общался с кураторами через чат-бот.

Когда понял, что его могут разоблачить, сбежал со службы и хотел уехать за границу. Однако сотрудники СБУ поэтапно задокументировали его преступления и задержали фигуранта на границе Винницкой области.

Предателю грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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