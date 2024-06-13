Житель Днепропетровщины мобилизовался в ВСУ, чтобы работать шпионом в РФ

Служба безопасности Украины разоблачила мобилизовавшегося в ВСУ «крота», который шпионил за военными и передавал данные своим российским кураторам.
По информации СБУ, житель Днепропетровщины, окончивший в 2000-х годах московский государственный университет, во время учебы в РФ попал в поле зрения военной разведки. После окончания московского вуза он вернулся в Украину, где долгое время находился в «режиме ожидания» враждебных задач.
В 2023 году ему приказали мобилизоваться в ВСУ. Его бригада попала на Бахмутское направление. Находясь на прифронтовой территории, «крот» российского ГРУ собирал разведданные о местах базирования и перемещения украинских войск. Общался с кураторами через чат-бот.
Когда понял, что его могут разоблачить, сбежал со службы и хотел уехать за границу. Однако сотрудники СБУ поэтапно задокументировали его преступления и задержали фигуранта на границе Винницкой области.
Предателю грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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