У Німеччині попрощалися з убитою 9-річною дівчинкою з Дніпропетровщини

Про це повідомила адміністрація міста у соцмережах.
Мер Дебельна на церемонії прощання наголосив на тому, що зараз дуже важливо підтримати рідних і близьких дівчинки.
На церемонію прийшли близько 2500 тис людей.
Церковна громада дозволила відвідувачам запустити повітряні кульки у небо, на знак пошани.
Багато хто запалив свічки біля адміністрації.
Нагадаємо, що мертву дитину виявили біля лісових доріжок, у підліску непрохідної місцевості.
У Чехії затримали підозрюваного у скоєнні злочину, 36-річного громадянина Молдови.
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