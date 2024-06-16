У Німеччині попрощалися з убитою 9-річною дівчинкою з Дніпропетровщини

У німецькому місті Дебельн попрощалися з вбитою 9-річною Валерією.

Про це повідомила адміністрація міста у соцмережах.

Мер Дебельна на церемонії прощання наголосив на тому, що зараз дуже важливо підтримати рідних і близьких дівчинки.

На церемонію прийшли близько 2500 тис людей.

Церковна громада дозволила відвідувачам запустити повітряні кульки у небо, на знак пошани.

Багато хто запалив свічки біля адміністрації.

Нагадаємо, що мертву дитину виявили біля лісових доріжок, у підліску непрохідної місцевості.

У Чехії затримали підозрюваного у скоєнні злочину, 36-річного громадянина Молдови.

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