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У Німеччині попрощалися з убитою 9-річною дівчинкою з Дніпропетровщини

Сьогодні 21:08
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У німецькому місті Дебельн попрощалися з вбитою 9-річною Валерією.

Новости Днепра про У Німеччині попрощалися з убитою 9-річною дівчинкою з Дніпропетровщини

Про це повідомила адміністрація міста у соцмережах.

Мер Дебельна на церемонії прощання наголосив на тому, що зараз дуже важливо підтримати рідних і близьких дівчинки.

На церемонію прийшли близько 2500 тис людей. 

Церковна громада дозволила відвідувачам запустити повітряні кульки у небо, на знак пошани.

Новости Днепра про У Німеччині попрощалися з убитою 9-річною дівчинкою з Дніпропетровщини

Багато хто запалив свічки біля адміністрації. 

Нагадаємо, що мертву дитину виявили біля лісових доріжок, у підліску непрохідної місцевості.

У Чехії затримали підозрюваного у скоєнні злочину, 36-річного громадянина Молдови.

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Новости Днепра про У Німеччині попрощалися з убитою 9-річною дівчинкою з ДніпропетровщиниУкраїнська Новости Днепра про У Німеччині попрощалися з убитою 9-річною дівчинкою з ДніпропетровщиниРусский

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