Як потрапити на безкоштовну екскурсію в Дніпрі

Безкоштовні екскурсії по Дніпру проходять регулярно. Відвідувачі дізнаються про історичні будівлі, постатей, які пов’язані з містом, та інші цікавинки.
Про це повідомили в Дніпровській міській раді.
Туристичний центр Дніпра планує проводити такі безкоштовні екскурсії раз або два на місяць. З початку року їх вже було більше ніж 15.
Дізнатися, коли буде наступна, можна на офіційній сторінці Туристичного інформаційного центру Дніпра у фейсбуці або телеграмі. Щоб потрапити на неї, потрібно завчасно зареєструватися, адже кількість учасників обмежена. Екскурсія триває дві години і більше.
Записатися на безкоштовну екскурсію та отримати консультацію можна за телефоном: (067) 602-60-90.
Нагадаємо, раніше ми писали, що школярі з Дніпра можуть безкоштовно отримати планшет.
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