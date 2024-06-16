Троє веслувальників з Дніпропетровщини вибороли “бронзу” на етапі Кубка світу

Про це повідомляє Відділення НОК України в Дніпропетровській області
У польському місті Познань Дніпропетровщину представляли Олег Кравченко, Іван Довгодько та Олександр Надтока.
Спортсмени змагалися у складі чоловічої вісімки у фіналі Кубка світу (ІІІ етап) в Познані (Польща).
Україна-1 у складі Максима Боклаженка, Миколи Мазура, Івана Довгодька, Олександра Надтока, Дмитра Гули, Олега Кравченка, Сергія Гриня, Олексія Селіванова та стернової Анастасії Козир стали бронзовими призерами. Вони продемонстрували третій результат із часом 5:41.19, – йдеться у дописі Відділення НОК України.
Перемогу здобули Австралійці, друге місце посіли веслувальникі з Німеччини.
Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі спостерігається справжнє нашестя жуків-оленів.
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