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  • Колишній гравець “Дніпра” Артем Довбик забив “Барселоні” та допоміг команді перемогти

Колишній гравець “Дніпра” Артем Довбик забив “Барселоні” та допоміг команді перемогти

Сьогодні 08:13
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Сенсаційна "Жирона" колишнього гравця "Дніпра" Довбика знову розбила "Барселону".

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В останньому турі Ла Ліги сенсаційна “Жирона” приймала каталонську “Барселону” у себе в дома.

Вже на початку матчу команди обмінялися голами. За “блауграна” відзначився Крістенсен на 3-й хвилині.

Але не встигла пройти й хвилина Артем Довбик зрівняв рахунок влучним ударом головою.

Ще до перерви каталонці вийшли вперед, завдяки голу Левандовські.

У другій половині зустрічі забивала лише “Жирона”. Дубль Порту, м’яч Гутьереса та гольовий асист від Довбика допоміг здолати Барселону вдруге за сезон, з рахунком 4:2.

Тепер Артем разом з іншим українцем Циганковим зіграють за “Жирону” у Лізі Чемпіонів.

До речі, ще один колишній гравець “Дніпра” Андрій Лунін зі своїм “Реалом” виграв чемпіонат Іспанії. Це вже восьмий трофей вихованця “Металіста” у складі “вершкових”.

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