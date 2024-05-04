Операція “Каченята”: на Перемозі місцеві жителі врятували пташину родину, що заблукала

У Дніпрі на проспекті Героїв 40 помітили качку з дитинчатами.
Про це повідомляють мешканці.
Група небайдужих місцевих мешканців перевела качку з малечею до найближчого озера. Воно знаходиться біля дому, де качок вперше побачили.
Що цікаво, це вже другий подібний випадок за тиждень у цьому районі.
Минулого разу одразу 8 каченят без мами знайшли біля дому №130, поряд з Набережною Перемоги.
Вчора ми писали про те, що у Кривому Розі врятували песика, якого напередодні замурували під землю комунальники.
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