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  • Операція “Каченята”: на Перемозі місцеві жителі врятували пташину родину, що заблукала

Операція “Каченята”: на Перемозі місцеві жителі врятували пташину родину, що заблукала

Сьогодні 20:44
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У Дніпрі на проспекті Героїв помітили качку з дитинчатами, що заблукали.

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У Дніпрі на проспекті Героїв 40 помітили качку з дитинчатами.

Про це повідомляють мешканці.

Група небайдужих місцевих мешканців перевела качку з малечею до найближчого озера. Воно знаходиться біля дому, де качок вперше побачили.

Що цікаво, це вже другий подібний випадок за тиждень у цьому районі. 

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Минулого разу одразу 8 каченят без мами знайшли біля дому №130, поряд з Набережною Перемоги.

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Вчора ми писали про те, що у Кривому Розі  врятували песика, якого напередодні замурували під землю комунальники.

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