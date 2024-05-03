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  • У Кривому Розі врятували песика, якого напередодні замурували під землю комунальники

У Кривому Розі врятували песика, якого напередодні замурували під землю комунальники

Сьогодні 15:32
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У Кривому Розі на Дніпропетровщині врятували собаку, яка опинилася замурованою в теплотрасі.

Новости Днепра про У Кривому Розі врятували песика, якого напередодні замурували під землю комунальники

Безпритульне цуценя, яке оселилося в траншеї теплотраси, комунальники буквально замурували живцем. Вуличне собача вдалося врятувати місцевим волонтерам. 

Нещодавно працівники “Тепломережі” розпочали планові ремонти теплотраси. Після того, як вони розрили яму в Металургійному районі Кривого Рогу, там оселився песик. Місцеві жителі боялися, що робітники зариють собачку під землю, коли будуть засипати труби землею. Так і сталося. 

Майстер “Тепломережі” пояснив людям, що під час робіт собаки не бачили. Порадив пошукати тварину в колодязях біля будинку, бо теплотраса веде туди. В одному з них і знайшли цуценя.

Дівчинку виманили їжею та передали на перетримку.

Тепер собачку, яку вдалося врятувати, звуть Найда

Новости Днепра про У Кривому Розі врятували песика, якого напередодні замурували під землю комунальники

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Новости Днепра про У Кривому Розі врятували песика, якого напередодні замурували під землю комунальникиУкраїнська

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