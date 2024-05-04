Бразильські легіонери СК Дніпро-1 покинули команду через війну

Про від’їзд легіонерів розповів комерційний директор дніпрян В’ячеславом Фрідманом в інтерв’ю Sport-Express UA.
Бразильці злякалися влучень біля бази в Дніпрі й поїхали. Потім уже було пізно когось підписувати. Вийшло, що у нас команда недоукомплектована на друге коло, — заявив комерційний директор СК Дніпро-1.
На бразильських легіонерів розраховував і головний тренер, без латиноамериканців команда втратила чималий потенціал на кадрове підсилення в перерві.
Також Фрідман повідомив, що клуб навіть не розглядав можливості підписати іноземців, через російську агресію.
Наступний матч чемпіонату проти Кривбасу може лишити дніпрян навіть теоретичних шансів на єврокубки у разі поразки.
Зараз підопічні Максимова займають 4 місце у таблиці та відстають від “Шахтаря” на 19 очок.
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