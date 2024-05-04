Бразильские легионеры СК Днепр-1 покинули команду из-за войны

Об отъезде легионеров рассказал коммерческий директор днепрян Вячеславом Фридманом в интервью Sport-Express UA.
Бразильцы испугались попаданий у базы в Днепре и уехали. Потом уже было поздно подписывать. Получилось, что у нас команда недоукомплектована на второй круг, – заявил коммерческий директор СК Днепр-1.
На бразильских легионеров рассчитывал и главный тренер, без латиноамериканцев команда потеряла большой потенциал на кадровое усиление в перерыве.
Также Фридман сообщил, что клуб даже не рассматривал возможность подписать иностранцев из-за российской агрессии.
Следующий матч чемпионата против Кривбасса может оставить днепрян даже теоретических шансов на еврокубки в случае поражения.
Сейчас подопечные Максимова занимают 4-е место в таблице и отстают от «Шахтера» на 19 очков.
Читайте также:
Автор:
Сегодня в Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого произошла авария
Об отъезде легионеров рассказал коммерческий директор днепрян Вячеславом Фридманом в…
Полицейские Днепра задержали 31-летнего злоумышленника.
В Днепре мужчину судили за съемку работы представителей ТЦК.
Сегодня в Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого произошла авария
В результате вражеской атаки без света в Днепропетровской области остаются 5,2 тысячи абонентов. В г. Никополь из-за обстрелов поврежден газопровод в частный дом. Утечка газа устранена, — говорится в сообщении Минэнерго в Facebook. Спасатели ГСЧС рассказали, что сегодня российские войска…
Полицейские Днепра задержали 31-летнего злоумышленника.
В Днепре мужчину судили за съемку работы представителей ТЦК.
Силы ПВО сбили 5 вражеских дронов.
У подозреваемого нашли 60 слип-пакетов с наркотиками.
Хорошего дня, друзья!
В Днепре на следующей неделе отключат свет.
Песик сел на электричку и поехал в Никополь.
В Днепропетровской области мужчина пытался убить своего соседа.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!