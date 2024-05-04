Бразильские легионеры СК Днепр-1 покинули команду из-за войны

Легионеры СК Днепр-1 уехали из команды из-за обстрелов.

Об отъезде легионеров рассказал коммерческий директор днепрян Вячеславом Фридманом в интервью Sport-Express UA.

Бразильцы испугались попаданий у базы в Днепре и уехали. Потом уже было поздно подписывать. Получилось, что у нас команда недоукомплектована на второй круг, – заявил коммерческий директор СК Днепр-1.

На бразильских легионеров рассчитывал и главный тренер, без латиноамериканцев команда потеряла большой потенциал на кадровое усиление в перерыве.

Также Фридман сообщил, что клуб даже не рассматривал возможность подписать иностранцев из-за российской агрессии.

Следующий матч чемпионата против Кривбасса может оставить днепрян даже теоретических шансов на еврокубки в случае поражения.

Сейчас подопечные Максимова занимают 4-е место в таблице и отстают от «Шахтера» на 19 очков.

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