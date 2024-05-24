Видавав себе за прокурора: чоловік обманював таксистів у Дніпрі, просячи їх поповнити мобільний

Таксисти Дніпра постраждали через чоловіка, який видавав себе за прокурора.

32-річний житель Снігурівки обманув понад 70 таксистів зі всієї України. Серед постраждалих були також жителі Дніпра.

Як повідомили в ГУНП у Миколаївській області, підозрюваний через додаток замовляв послуги таксі до адмінбудівель держорганів різних міст. Для правдивості чоловік представлявся прокурором або іншим високим посадовцем. Коли таксист йому телефонував, аби сповістити про своє наближення до пункту призначення, шахрай прохав водія поповнити йому мобільний рахунок.

Гроші аферист обіцяв повернути по завершенню замовленої поїздки. Потерпілі виконували прохання замовника, приїжджали за вказаною адресою, але додзвонитись клієнту вже не могли. Таким чином зловмисник ошукав понад 70 людей на загальну суму понад 70 тисяч гривень.

Тепер на шахрая чекає суд.

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