Выдавал себя за прокурора: мужчина обманывал таксистов в Днепре, прося их пополнить мобильный

32-летний житель Снигиревки обманул более 70 таксистов со всей Украины. Среди пострадавших были также жители Днепра.
Как сообщили в ГУНП в Николаевской области, подозреваемый через приложение заказывал услуги такси в админздания госорганов разных городов. Для правдивости мужчина представлялся прокурором или другим высоким должностным лицом. Когда таксист ему звонил, чтобы известить о своем приближении к пункту назначения, мошенник просил водителя пополнить ему мобильный счет.
Деньги аферист обещал вернуть по завершению заказанной поездки. Потерпевшие выполняли просьбы заказчика, приезжали по указанному адресу, но дозвониться клиенту уже не могли. Таким образом, злоумышленник обманул более 70 человек на общую сумму более 70 тысяч гривен.
Теперь мошенника ждет суд.
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