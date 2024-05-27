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Был одет в черное: в Днепре разыскивают подростка

Сегодня 06:54
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В Днепре полиция разыскивает 17-летнего Панкратьева Артема.

Новости Днепра про Был одет в черное: в Днепре разыскивают подростка

Согласно информации от ГУНП в Днепропетровской области, 25 мая подросток ушел из собственного дома в селе Илларионово около 13:00. В последний раз он выходил на связь утром 26 мая. По состоянию на данный момент местонахождение парня неизвестно.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, темные короткие волосы, карие глаза

Был одет: черные спортивные штаны, черная футболка, черные кроссовки.

Если вам известна какая-либо информация о возможном местонахождении несовершеннолетнего Артема Панкратьева, сообщайте по телефонам: (096) 09 511 05 или 102.

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