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  • Было украшено большими часами с прямоугольным циферблатом: как раньше выглядело здание АТС в Днепре (ФОТО)

Было украшено большими часами с прямоугольным циферблатом: как раньше выглядело здание АТС в Днепре (ФОТО)

Сегодня 07:45
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Не секрет, что улицы Днепра наполнены глубокой историей, а также памятками архитектуры прошлых времен. Одна из них – здание бывшей автоматизированной телефонной станции.
Новости Днепра про Было украшено большими часами с прямоугольным циферблатом: как раньше выглядело здание АТС в Днепре (ФОТО)

Фото из электронного историко-архитектурного музея Днепра.

Корреспонденты dnepr.info узнали интересные факты об одном из зданий в Днепре, которое, казалось бы, выглядит неприметно и не отличается ничем от других.

Здание на проспекте Леси Украинки, 75 было построено в 1920-1930 годах и в то время стало автоматизированной телефонной станцией, сейчас оно — один из памятников архитектуры местного назначения в Днепре. Согласно примечанию на портале электронного историко-архитектурного музея Днепра, АТС является одним из лучших и уникальных по композиции примером конструктивизма в архитектуре общественных зданий. 

Известно, что памятник архитектуры был украшен большими часами с прямоугольным циферблатом. Однако до сих пор они не сохранились. 

«Справа от входа было почтовое отделение. Ручки перья, чернильницы, бланки телеграмм. Вот точно не помню, но кажется была и кабина междугороднего телефона», — рассказал в социальной сети Facebook житель Днепра Алексей Александров.

Сейчас на месте прошлой АТС находится полиграфия, а само здание занесено в памятники архитектуры Украины и охраняется государством.

Здание, к сожалению, до сих пор много раз разрисовывали вандалы, так что на его стенах присутствуют граффити, а штукатурка со временем потеряла свое качество и местами уже потрепана.

Новости Днепра про Было украшено большими часами с прямоугольным циферблатом: как раньше выглядело здание АТС в Днепре (ФОТО)

Фото из Facebook-группы «Екатеринослав-Днепропетровск-Днепр/история города». Сергей Булавенко.

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Новости Днепра про Было украшено большими часами с прямоугольным циферблатом: как раньше выглядело здание АТС в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Было украшено большими часами с прямоугольным циферблатом: как раньше выглядело здание АТС в Днепре (ФОТО)Русский

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