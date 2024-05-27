Было украшено большими часами с прямоугольным циферблатом: как раньше выглядело здание АТС в Днепре (ФОТО)

Не секрет, что улицы Днепра наполнены глубокой историей, а также памятками архитектуры прошлых времен. Одна из них – здание бывшей автоматизированной телефонной станции.

Корреспонденты dnepr.info узнали интересные факты об одном из зданий в Днепре, которое, казалось бы, выглядит неприметно и не отличается ничем от других.

Здание на проспекте Леси Украинки, 75 было построено в 1920-1930 годах и в то время стало автоматизированной телефонной станцией, сейчас оно — один из памятников архитектуры местного назначения в Днепре. Согласно примечанию на портале электронного историко-архитектурного музея Днепра, АТС является одним из лучших и уникальных по композиции примером конструктивизма в архитектуре общественных зданий.

Известно, что памятник архитектуры был украшен большими часами с прямоугольным циферблатом. Однако до сих пор они не сохранились.

«Справа от входа было почтовое отделение. Ручки перья, чернильницы, бланки телеграмм. Вот точно не помню, но кажется была и кабина междугороднего телефона», — рассказал в социальной сети Facebook житель Днепра Алексей Александров.

Сейчас на месте прошлой АТС находится полиграфия, а само здание занесено в памятники архитектуры Украины и охраняется государством.

Здание, к сожалению, до сих пор много раз разрисовывали вандалы, так что на его стенах присутствуют граффити, а штукатурка со временем потеряла свое качество и местами уже потрепана.

Фото из Facebook-группы «Екатеринослав-Днепропетровск-Днепр/история города». Сергей Булавенко.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: