Стало известно, где в Днепре сегодня будут проблемы с водой: адреса

Коммунальные службы проверят и решат проблемы с водой сегодня по следующим адресам:
Также, по состоянию на 09:45 КП «Днепроводоканал» сообщил о снижении давления на верхних этажах:
А также прекращено водоснабжение в связи с проведением аварийных работ по переулку Энергетический, 6, 8, 9, 11.
Также мы писали, что в Днепре должникам продолжают отключать воду: адреса.
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