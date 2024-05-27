Стало известно, где в Днепре сегодня будут проблемы с водой: адреса

По сообщению Днепровского городского совета, согласно замечаниям жителей Днепра о проблемах с водоснабжением, сегодня, 27 апреля, будут проверяться сети.

Коммунальные службы проверят и решат проблемы с водой сегодня по следующим адресам:

ул. Алана Шепарда, 13. Жалоба: низкое давление воды;

Деевка, 1. Жалоба: именно вечером исчезает вода;

пер. Донбасский, 14. Жалоба: низкое давление воды;

ул. Левобережная 18. Жалоба: низкое давление воды;

пер. Народный, 2. Жалоба: пропадает вода.

Также, по состоянию на 09:45 КП «Днепроводоканал» сообщил о снижении давления на верхних этажах:

проспекта Богдана Хмельницкого, 34, 38, 36;

улица Строителей, 12, 14, 14-А, 14-Б;

улица Фабрично-Заводская, 3, 3-А, 18.

улицы Терещенковская, 23 – 27;

Донецкое шоссе, 104 – 116;

улица Богомаза, 186 – 200;

улица Терещенковская, 23 – 27;

переулок Софии Крушельницкой, 5 – 20.

А также прекращено водоснабжение в связи с проведением аварийных работ по переулку Энергетический, 6, 8, 9, 11.

Также мы писали, что в Днепре должникам продолжают отключать воду: адреса.

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