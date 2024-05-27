На Днепропетровщине мужчина сбежал из «скорой», чтобы отомстить жене, ударившей его ножом

В эти выходные врачам Никопольской станции экстренной медицинской помощи пришлось спасать мужчину, которого во время пьянки ударила его жена. Детали семейной ссоры, которая завершилась в больнице, рассказала медик Валентина Шпонька.
По словам работницы экстренной медицинской помощи, в одном из сел Никопольского района мужчина получил проникающее ранение грудной клетки от жены. Супруги распивали спиртные напитки, а потом начали ссориться. Женщина схватила нож и ударила своего сожителя.
Приехавшие по указанному адресу медики сразу начали оказывать пострадавшему экстренную медицинскую помощь: вложили его на носилки, поставили две капельницы, начали инфузионную терапию.
Фельдшеры уже собирались отвозить мужчину в больницу, но тот вскочил с носилок, вырвал установленные катетеры, выбежал из автомобиля, чтобы разобраться со своей женой.
Медики вызвали на помощь полицейских, чтобы поймали мужчину, пока он не умер от кровопотери.
Читайте также:
Автор:
В Кривом Роге на Днепропетровщине скончался директор Криворожского академического городского…
Недавно улицы Днепра пополнились новыми художественными шедеврами, на этот раз…
К сожалению, это лимитированная коллекция.
Школьники из Павлограда изобрели устройство, которое в 1,5 раза эффективнее…
В Днепре проверили аттракционы на Монастырском острове.
Один из самых известных стадионов в Украине – «Днепр-Арена». Сборная страны тут не раз проводила домашние матчи. На месте, где сегодня находится самый современный футбольный стадион города когда-то было городское кладбище.
В Днепре снова заработал 17-метровый фонтан-водопад "Порог Ревучий" на Монастырском острове.
Водителя, который ночью 25 мая спровоцировал смертельное дорожное происшествие, задержала полиция.
Синоптики предупредили о возвращении пыли, которую к нам принесет ветер из пустыни Сахара.
По сообщению Днепровского городского совета, согласно замечаниям жителей Днепра о проблемах с водоснабжением, сегодня, 27 апреля, будут проверяться сети.
В Днепре сегодня, 27 мая, на Набережной Победы произошло ДТП с участием автомобилей "Peugeot" и "Жигули".
Здание бывшей автоматизированной телефонной станции – одна из исторических архитектурных достопримечательностей Днепра, о которой не все знают.
В Днепре полиция разыскивает 17-летнего Панкратьева Артема.
Отличного дня, друзья!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!