На Днепропетровщине мужчина сбежал из «скорой», чтобы отомстить жене, ударившей его ножом

Инцидент произошел в Никопольском районе.

В эти выходные врачам Никопольской станции экстренной медицинской помощи пришлось спасать мужчину, которого во время пьянки ударила его жена. Детали семейной ссоры, которая завершилась в больнице, рассказала медик Валентина Шпонька.

По словам работницы экстренной медицинской помощи, в одном из сел Никопольского района мужчина получил проникающее ранение грудной клетки от жены. Супруги распивали спиртные напитки, а потом начали ссориться. Женщина схватила нож и ударила своего сожителя.

Приехавшие по указанному адресу медики сразу начали оказывать пострадавшему экстренную медицинскую помощь: вложили его на носилки, поставили две капельницы, начали инфузионную терапию.

Фельдшеры уже собирались отвозить мужчину в больницу, но тот вскочил с носилок, вырвал установленные катетеры, выбежал из автомобиля, чтобы разобраться со своей женой.

Медики вызвали на помощь полицейских, чтобы поймали мужчину, пока он не умер от кровопотери.