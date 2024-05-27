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В Днепре на Набережной Победы собирается огромная пробка: что произошло (ВИДЕО)

Сегодня 08:36
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В Днепре сегодня, 27 мая, на Набережной Победы произошло ДТП с участием автомобилей "Peugeot" и "Жигули".

Об этом сообщают корреспонденты dnepr.info.

По состоянию на 08:40 движение в сторону города затруднено. На место происшествия прибыла патрульная полиция. Детали выясняются.

Ранее мы писали, что в Днепре легковушка врезалась в MAN дорожной службы: произошел взрыв, погиб оператор грузовика.

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