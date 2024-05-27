В Днепре задержали водителя, врезавшегося в грузовик и сбившего насмерть его оператора: комментарий полиции

Вчера, 26 мая, мы писали, что на Слобожанском проспекте легковушка врезалась в установку для ремонта дороги тягача MAN дорожной службы, в результате чего произошел взрыв.
Журналисты dnepr.info получили комментарий от начальницы отдела коммуникации ГУНП в Днепропетровской области Старчевской Анны Александровны:
Событие произошло 25 мая ночью около 2:30, водитель Mercedes Benz, 2000 года рождения, двигаясь по проспекту Слобожанскому, наехал на мужчину 1975 года рождения, выполнявшего дорожные работы. После чего врезался в грузовик, что спровоцировало взрыв. Водитель «Мерседеса» с места происшествия скрылся. Однако личность впоследствии установили. Он был задержан в порядке статьи 208 . По данному факту возбуждено уголовное производство по части второй статьи 286 и начато досудебное расследование.
Примечание: статья 208 Уголовного Кодекса Украины – задержание подозреваемого в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы, уполномоченным должностным лицом без определения следственного судьи или суда.
Часть 2 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины – наказание виновного за совершение ДТП, в результате которого тяжело пострадал или умер человек. Согласно этому, лицу грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет за лишением права управлять транспортными средствами либо на срок до 3 лет, либо без такового.
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