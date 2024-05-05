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В Днепре пожарные спасли двух человек во время тушения огня в жилом доме

Сегодня 20:11
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Сегодня в Днепре пожарные спасли двух человек из горящего дома.

Новости Днепра про В Днепре пожарные спасли двух человек во время тушения огня в жилом доме

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На улице Стражей Неба Шевченковского района города Днепр загорелся жилой дом.

По прибытию к месту вызова сотрудники ГСЧС установили, что горят вещи домашнего обихода внутри одноэтажного жилого дома на общей площади 25 кв.м. Была угроза распространения пожара на крышу дома. Во время ликвидации возгорания спасатели вывели из задымленного дома на свежий воздух мужчину и женщину, говорится в сообщении спасателей.

Женщину госпитализировали в больницу, с предварительным диагнозом – термические ожоги лица и верхней конечности.

Пожарные потушили огонь через 40 минут.

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