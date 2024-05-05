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Окупанти вдарили по центру Харкова: відомо про 10 поранених

Сьогодні 15:56
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Сьогодні ворог вдарив по центру Харкова, відомо про десятьох поранених.

Новости Днепра про Окупанти вдарили по центру Харкова: відомо про 10 поранених

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова.За попередньою інформацією, є постраждалі та пошкодження цивільної інфраструктури. Профільні служби продовжують огляд, — йдеться у повідомленні очільника ОДА.

Медики надають допомогу 10 постраждалим за двома адресами влучань. 

За попередньою інформацією, окупанти влучили по приватному сектору між будинками, є пошкодження домоволодінь. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна.

Триває ліквідація наслідків, медики надають допомогу пораненим.

Повітряна тривога зараз також оголошена у Дніпрі.

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Новости Днепра про Окупанти вдарили по центру Харкова: відомо про 10 пораненихУкраїнська Новости Днепра про Окупанти вдарили по центру Харкова: відомо про 10 пораненихРусский

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