Ворог 7 разів протягом дня атакував Нікопольщину

Сьогодні війська рф знову атакували Нікопольщину.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворожі артобстріли й чотири застосування дронів-камікадзе. Протягом дня ворог 7 разів атакував Нікопольщину. У райцентрі пошкоджений соціальний і два навчальних заклади. Понівечені дві багатоповерхівки, приватна оселя, — йдеться у дописі очільника ОВА.

Також побиті 2 господарські споруди та 2 легковики. Пошкоджень зазнали лінії електропередач.

Зачепило лінії електропередач у Покровській сільській громаді.

На щастя, люди вціліли.

Сьогодні ми писали про те, що окупанти вдарили по центру Харкова. Відомо про 10 постраждалих.

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